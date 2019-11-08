Засвітила стрункі ноги: 61-річна Шерон Стоун звела з розуму повтором сексуальної сцени з "Основного інстинкту"

Популярна голлівудська актриса Шерон Стоун повторила знамениту еротичну сцену з фільму режисера Пола Верховена "Основний інстинкт".

Це вона зробила на церемонії GQ. Ролик її промови з'явився на сторінці церемонії в YouTube (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

61-річна зірка з'явилася на заході в блискучому чорному міні з відвертим декольте. На сцені вона сказала, що цей момент із фільму змінив її долю.

"Багато років тому я сиділа на знімальному майданчику, і мій режисер сказав мені: "Ти не могла б зняти труси, бо вони помітні, а їх на тобі бути не повинно. Нічого не буде видно". І я сказала: "Звичайно", – згадала актриса.

Шерон Стоун Скрін відео

Тоді, як додала зірка, вона не розуміла, що цей момент змінить її життя. Після цього Стоун попросила всіх глядачів повторити за нею і закинула ногу на ногу.

"У кожного з вас буде момент, як той, що був у мене, – момент, який змінює все ваше життя. І зараз – той самий час, щоб вирішити, хто ви. Час вирішити, що ви робите з тієї чуттєвою, важливою, красивою, дикою, пристрасною – найважливішою частиною себе. Я скажу, що робила я. Я поважала її.

І раджу всім вам чинити так само. Кожен із нас має повне право на ту форму сексуальності, яку ми вибрали для себе. І ніхто не має права забрати її у вас", – додала Стоун. Її промову аудиторія зустріла бурхливими оваціями.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Шерон Стоун розповіла, що пережила інсульт, після чого змушена була заново вчитися говорити і ходити.

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