Шерон Стоун показала, як виглядала в дитинстві: фанати не вірять, що це вона
Відома американська актриса і модель Шерон Стоун показала фото в молодості.
Знімок, який вона опублікувала в Instagram, виконаний в чорно-білому стилі, на ньому зірка стоїть в окулярах, схрестивши руки. Одягнена Шерон в гольф з принтом.
Зазначимо, що користувачі мережі не впізнали актрису. Деякі подумали, що це Дайан Кітон, інші запитали, чи не Хілларі Клінтон це.
"Хілларі Клінтон?", "Це ти?", "Я думав, це Дайан Кітон", – написали вони.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Шерон Стоун похвалилася стрункою фігурою в бікіні.