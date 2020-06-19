Шерон Стоун показала, як виглядала в дитинстві: фанати не вірять, що це вона

Відома американська актриса і модель Шерон Стоун показала фото в молодості.

Знімок, який вона опублікувала в Instagram, виконаний в чорно-білому стилі, на ньому зірка стоїть в окулярах, схрестивши руки. Одягнена Шерон в гольф з принтом.

Instagram Шерон Стоун

Зазначимо, що користувачі мережі не впізнали актрису. Деякі подумали, що це Дайан Кітон, інші запитали, чи не Хілларі Клінтон це.

"Хілларі Клінтон?", "Це ти?", "Я думав, це Дайан Кітон", – написали вони.

Скріншот з Instagram Шерон Стоун

Скріншот з Instagram Шерон Стоун

Скріншот з Instagram Шерон Стоун

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Шерон Стоун похвалилася стрункою фігурою в бікіні.