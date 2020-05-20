20 травня легендарна співачка США Шер святкує свій день народження. Поп-іконі виповнюється 74 роки.

Шер – одна з найіменитіших і комерційно успішних співачок сучасності. Протягом своєї кар'єри вона продала більше 100 мільйонів платівок, а її кліпи займали перші місця в американських чартах десятки років.

У 2017 році стало відомо, що Шер бореться з важкою недугою. OBOZREVATEL вирішив згадати як співачка виглядала в молодості і як змінилася її зовнішність.

Як змінилася співачка Шер пліткар

Шер народилася в 1946 гоу в місті Ель-Сентро (Каліфорнія, США). Перша популярність до неї прийшла в 1965 році, коли вона співала в фолк-роковому дуеті Sonny & Cher зі своїм чоловіком Сонні Боно. Їхня пісня I Got You Babe посіла перше місце в американських і британських чартах. За даними журналу Time, в кінці 1967 року вони продали 40 млн платівок в усьому світі, тому їх назвали "найкрутішим" рок-дуетом.

З 70-х почала активно розвивати сольну кар'єру, брала участь в десятках проектів на телебаченні, знімалася у кіно, давала концерти і була справжньою іконою стилю.

Шер з чоловіком Сонні Боно 24 СМИ

Піком популярності Шер прийнято вважати кінець 90-х, коли світ побачив альбом Believe. Його титульна пісня досі найбільш комерційно успішна з усіх композицій, які випускали жінки-виконавиці. У Believe по-новаторськи використана технологія Auto-Tune – застосований так званий "ефект Шер".

Її прощальний тур Living Proof 2002-2005 років став одним з найкасовіших концертних турів всіх часів, з прибутком понад 250 млн доларів.

Шер і Ніколас Кейдж (кадр з фільму "У владі місяця") Кадр фільму

Артистка зуміла завоювати всесвітню популярність і впізнаваність завдяки своєму незвичайному голосу – вона володіє тембром контральто. Понад шість десятиліть Шер працювала в різних сферах розважального бізнесу, адаптуючись під різні стилі і тренди.

У середині травня 2017 року знаменита артистка повідомила, що серйозно захворіла. Так, у Шер знайшли вірус "Епштейна – Барр" – форми непростого герпесу, який підкосив її імунітет.

Співачка Шер в молодості 24 СМИ

Тоді артистка нишком почала переписувати нерухомість на членів сім'ї, чим викликала багато чуток про швидку смерть. Стан її здоров'я різко погіршувався.

"Це фізична недуга, яка супроводжується повною пригніченістю. Я хвора вже дуже давно, коли я вперше розповіла лікарям про свої проблеми – вони визнали мене недовірливою фантазеркою. А я три роки не могла працювати і нажила пневмонію, від якої мало не померла", – ділилася спогадами Шер.

Як змінювалася зовнішність Шер з роками: фото

Як виглядала Шер в молодості Instagram @cher

Молода Шер BookFace

Як виглядала молода Шер Boom.ms

Шер в молодості Uznayvse.ru

Шер зараз Instagram @cher

Шер під час виступу Instagram @cher

Шер і Наомі Кемпбелл (2019 рік) Instagram @cher

Як виглядає Шер зараз Instagram @cher

Співачка Шер Instagram @cher

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шер викликала фурор, з'явившись на сцені в епатажному вбранні, основним елементом якого стало напівпрозоре боді, розшите стразами. Читайте також про хворобу Шер за посиланням.