Шепелєв висловився про звільнення з "Першого каналу": подробиці

Російський телеведучий Дмитро Шепелєв висловився щодо чуток про звільнення з шоу "На самом деле", яке виходить на "Першому каналі".

Так, знаменитість прокоментував, що йому нічого про це невідомо, й запропонував уточнити інформацію в роботодавців. Про це повідомляє видання Teleprogramma.pro.

"Я вперше про це чую", — зізнався Шепелєв. До речі, в пресслужбі "Першого каналу" новину про звільнення Дмитра не підтвердили.

Дмитро Шепелєв Фото: instagram/dmitryshepelev

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Зазначається, що напередодні в ЗМІ потрапили дані, що Шепелєв "відзнявся" в останньому випуску й більше в шоу не з'явиться. Його повинен був замінити Дмитро Нагієв.

А втім, раніше телеведучий зізнався, що трохи втомився від шоу "На самом деле". До того ж він запустив власну програму на YouTube, яка називається "Папки". Вона являє собою розмову між ведучим і гостем — відомою персоною чоловічої статі. Темою бесіди є діти. Шепелєв слухає різні історії та поради з виховання молодого покоління.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведучий Дмитро Шепелєв зробив пропозицію руки та серця своїй коханій, дизайнерці Катерині Тулуповій.

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