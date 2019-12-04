"Зе не вистачає": Шепелєв розповів, як назвав собак на честь Путіна і Лукашенка

Російський телеведучий Дмитро Шепелєв розповів, як назвав своїх собак на честь президента РФ Володимира Путіна і президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Так, кумедною історією він поділився в інтерв'ю програмі "Осторожно, Собчак", яка виходить на YouTube (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Дмитро Шепелєв Фото: instagram/dmitryshepelev

"Ми купили цих собак з різницею в кілька тижнів. І коли у нас з'явилася перша, ми їхали з нею в машині, і я думав, як її назвати. А в цей час якраз був день інавгурації Путіна. Я також згадав, що це китайська порода, яка жила при дворі імператора. І ось ці всі думки поєдналися у голові: китайська, імператор, інавгурація. "Пу" (Путін) – вирішив я назвати собаку", – розповів Шепелєв.

Крім того, він додав, що коли з'явився другий собака, він так само їхав у машині й розмірковував. А потім сказав: "Знаєте що, у вас свій імператор, а у мене свій. Тому ця буде називатися "Лу" (Лукашенко)... Нам не вистачає ще однієї".

Зазначимо, що телеведуча Ксенія Собчак заявила, що Шепелєву до повної колекції не вистачає "Зе" (Зеленського). З чим Дмитро також погодився.

"Ще, мені здається, "Зе" не вистачає. Щоб уже була трійка лідерів", – сказала Собчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Шепелєв розповів про те, що батько його покійної дружини, співачки Жанни Фріске, хотів убити його.

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