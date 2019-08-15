"Шарму ніякого": новий "Зеленський" в "Кварталі" посварив українців

Учасник студії "95 Квартал" Юрій Великий, який вперше на концерті в Одесі пародіював президента України Володимира Зеленського поділився знімками та відео з концерту. У мережі неоднозначно відреагували на його виступ.

Так, багато шанувальників "Кварталу" зазначили, що артист не дуже схожий на Зеленського. Фото і відео Великий розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Олена Кравець та Юрій Великий на концерті в Одесі instagram.com/yuri_velikiy

"Юрій, ви супер, ви великий розумник! Те, що ви робите - бомба. Просто нереально", "Мені не сподобалося. Голоси тільки приблизно схожі. Ну і шарму взагалі немає! Немає тієї родзинки властивої тільки Зеленському", "Ну таке щось. Крім голосу, нічого спільного із Зеленським немає. Кошмар", "Юрій, ви молодчина!", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 13 серпня в Одесі на концерті студії "95 Квартал" вперше пародіювали президента України Володимира Зеленського. Його зіграв гуморист Юрій Великий. Виступ артиста сподобався не всім, і він нарвався на критику в мережі.

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