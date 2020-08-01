Шарліз Терон про особисте життя: дочка вважає, що мені потрібен бойфренд

44-річна голлівудська актриса Шарліз Терон зізналася, що її діти хочуть, щоб вона знайшла собі бойфренда.

Про це зірка розповіла в подкасті Діани фон Фюрстенберг InCharge with DVF. Так, вона пригадала нещодавню розмову з чотирирічною дочкою Огаст, пише Page Six.

"Моя молодша сказала щось на кшталт: "Тобі потрібен хлопець!". А я їй відповіла: "Насправді не треба, зараз я відчуваю себе дуже добре". А вона мені заявила: "Знаєш, мам? Тобі просто потрібен хлопець, тобі потрібні стосунки!" – поділилася Шарліз.

Шарліз Терон із дітьми Кино-Театр.РУ

Після дискусії актриса відповіла Огаст, що вона зустрічається сама з собою. Дівчинка не очікувала такої відповіді і навіть уявити не могла, що таке можливо. За словами Терон, саме в той день Огаст зрозуміла, що буває по-іншому,

Нагадаємо, останні відомі стосунки знаменитості були з актором Шоном Пенном. Ходили чутки, що пара була заручена, однак актриса заперечувала те, що Пенн робив їй пропозицію. Водночас зірка додала, що вона взагалі ніколи не хотіла заміж і не відчувала себе самотньою.

Відзначимо, що зірка виховує двох прийомних дітей. У 2012 році вона всиновила хлопчика на ім'я Джексон, який у три роки сказав, що він дівчинка, і тепер актриса називає його дочкою, а в 2015 році вона удочерила дівчинку Огаст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шарліз Терон сильно схудла перед "Оскаром". Так, 44-річна знаменитість сіла на голодну дієту і проводила багато часу в спортзалі.