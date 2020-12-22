Шанувальники Могилевської розкритикували її новий кліп: співачка відповіла хейтерам

Українська співачка Наталія Могилевська презентувала нову пісню і кліп під назвою "Натусик". У мережі шанувальники бурхливо відреагували на ролик артистки і більшість розкритикували її.

Так, знаменитість записала дует із відомими тіктокерами ULove Home, охоплення аудиторії яких перевищує 30 мільйонів глядачів. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Варто відзначити, що сам кліп вийшов святковим напередодні Нового 2021 року.

Кадр із нового кліпу Могилевської Скриншот

Але не всім фанатам співачки сподобався трек і ролик до нього. Більшість розкритикували Могилевську і відзначили, що не очікували побачити таке від артистки і їй не личить цей образ.

"З усією повагою, такого точно не очікувала! Наташа, вам таке не йде. Сподіваюся, це був просто експеримент. Не женіться за модою, ви втрачаєте себе, вам вже нічого і нікому не треба доводити", "Наталія, вам таке не йде , поважайте себе, не опускайтеся так низько. Ця пісня і кліп у стилі молодих тіктокерів. І ця сукня в кінці – вульгарно", "Жах! Їй не соромно проміняти мистецтво на ось це?", "Після старих пісень це просто деградація. Ну чому дивуватися, зараз все таке... Молодь таке слухає. Мені цікаво, їй самій не противно?" – пишуть у коментарях.

Не всім фанатам співачки сподобався трек Скриншот

Могилевську розкритикували шанувальники Скриншот

Шанувальників здивував новий кліп Могилевської Скриншот

Могилевська не змогла мовчати і вирішила відповісти хейтерам. Вона заявила, що напередодні новорічних свят краще веселитися, ніж поливати брудом інших.

Також артистка додала, що в її творчості завжди було місце для гумору і молодих талантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Наталія Могилевська стала героїнею нової зйомки магазину "SPAZIO" і здивувала фанатів несподіваним образом.