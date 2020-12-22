Шанувальники Могилевської розкритикували її новий кліп: співачка відповіла хейтерам

Українська співачка Наталія Могилевська презентувала нову пісню і кліп під назвою "Натусик". У мережі шанувальники бурхливо відреагували на ролик артистки і більшість розкритикували її.

Так, знаменитість записала дует із відомими тіктокерами ULove Home, охоплення аудиторії яких перевищує 30 мільйонів глядачів. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Варто відзначити, що сам кліп вийшов святковим напередодні Нового 2021 року.

Але не всім фанатам співачки сподобався трек і ролик до нього. Більшість розкритикували Могилевську і відзначили, що не очікували побачити таке від артистки і їй не личить цей образ.

"З усією повагою, такого точно не очікувала! Наташа, вам таке не йде. Сподіваюся, це був просто експеримент. Не женіться за модою, ви втрачаєте себе, вам вже нічого і нікому не треба доводити", "Наталія, вам таке не йде , поважайте себе, не опускайтеся так низько. Ця пісня і кліп у стилі молодих тіктокерів. І ця сукня в кінці – вульгарно", "Жах! Їй не соромно проміняти мистецтво на ось це?", "Після старих пісень це просто деградація. Ну чому дивуватися, зараз все таке... Молодь таке слухає. Мені цікаво, їй самій не противно?" – пишуть у коментарях.

Могилевська не змогла мовчати і вирішила відповісти хейтерам. Вона заявила, що напередодні новорічних свят краще веселитися, ніж поливати брудом інших.

Також артистка додала, що в її творчості завжди було місце для гумору і молодих талантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Наталія Могилевська стала героїнею нової зйомки магазину "SPAZIO" і здивувала фанатів несподіваним образом.