"Шанси вижити були мінімальні": спливли страшні подробиці про хворобу Бабкіної

Крістіна Долматова люди 13:43, 23.05.2020 Оновлено: 13:48, 23.05.2020

Російська співачка Надія Бабкіна, яка зараз відновлюється від наслідків перенесеної пневмонії, зізналася, що перебувала на межі життя та смерті.

За словами артистки, вона хворіла настільки важко, що лікарі давали їй не більше 5% на одужання. Про це народна артистка дізналася, коли її вже перевели з реанімації у звичайну палату. Як виявилося, у неї було пошкодження легенів до 80%, повідомляє "КП".

Надія Бабкіна
Фото: Михайло Метцель/ТАСС

"Коли вирішили перевести мене з реанімації в палатувони так на мене дивляться і кажуть: "Надь, тепер ми можемо тобі сказати – п'ять відсотків життя тобі залишалося..." – розповіла Бабкіна.

Співачка також зазначила, що за той час, що вона провела в лікарні з пневмонією, її син Данило заразився коронавірусом. Тепер вони разом їздять на реабілітаційні процедури.

Надія Бабкіна з сином Данилом та невісткою Тетяною
Фото: zen.yandex.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

Убитий підлітком під Києвом чоловік виявився ветераном АТО: нові деталі

Українці стали жертвами нової шахрайської схеми: хто під загрозою

"Побачимося в Гаазі!" Посол України гостро відповів РФ на зустріч Радбезу ООН щодо Криму

У Києві з 23 травня послабили карантин: коли запустять транспорт і відкриють садочки

Померла мама Ірини Білик