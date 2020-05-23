"Шанси вижити були мінімальні": спливли страшні подробиці про хворобу Бабкіної

Російська співачка Надія Бабкіна, яка зараз відновлюється від наслідків перенесеної пневмонії, зізналася, що перебувала на межі життя та смерті.

За словами артистки, вона хворіла настільки важко, що лікарі давали їй не більше 5% на одужання. Про це народна артистка дізналася, коли її вже перевели з реанімації у звичайну палату. Як виявилося, у неї було пошкодження легенів до 80%, повідомляє "КП".

Надія Бабкіна Фото: Михайло Метцель/ТАСС

"Коли вирішили перевести мене з реанімації в палату – вони так на мене дивляться і кажуть: "Надь, тепер ми можемо тобі сказати – п'ять відсотків життя тобі залишалося..." – розповіла Бабкіна.

Співачка також зазначила, що за той час, що вона провела в лікарні з пневмонією, її син Данило заразився коронавірусом. Тепер вони разом їздять на реабілітаційні процедури.

Надія Бабкіна з сином Данилом та невісткою Тетяною Фото: zen.yandex.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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