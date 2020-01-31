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31 січня • оновлено в 19:40
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"Sexy": дружина Ігоря Ніколаєва несподівано показала пікантні фото

1.5т
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Дружина російського композитора Ігоря Ніколаєва раптом вирішила показати більш відверті фотографії в мережі.

У своєму Instagram-акаунті Юлія Проскурякова продемонструвала фотознімки в купальнику з відпочинку у Майамі.

"Sexy": дружина Ігоря Ніколаєва несподівано показала пікантні фото
"Sexy": дружина Ігоря Ніколаєва несподівано показала пікантні фото

Ефект несподіванки полягає в тому, що зазвичай Проскурякова публікує скромні фото, в яких немає ні найменшого натяку на відвертість. Найчастіше вона ділиться зі своїми передплатниками подіями сімейного життя.

Нагадаємо, 17 січня Ігор Ніколаєв відсвяткував своє 60-річчя, на якому були присутні безліч зірок російської естради. У тому числі і Алла Пугачова, танець з нею Ніколаєва був перерваний казусом.

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