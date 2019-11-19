Сестра Тіматі, дочка Меладзе й онучка Боярського: який вигляд мають дорослі спадкоємиці зірок

18 листопада в Москві відбувся традиційний Бал дебютанток Tatler. Цьогоріч урочистість відвідали спадкоємиці відомих сімей – Катерина Боярська, Аріна Меладзе, Анастасія Черномирдіна та інші.

OBOZREVATEL покаже, як виросли і подорослішали нові представниці знаменитих прізвищ.

Аріна Меладзе

Аріна Меладзе фото: INSTAGRAM.COM/MELADZEARINA/

Аріна Меладзе – 16-річна дочка Валерія Меладзе і його колишньої дружини Ірини – дебютувала слідом за своїми сестрами – Інгою й Софією. Дівчина навчається в 11 класі приватної школи. Захоплюється хімією й біологією.

Софіко, Аріна, Ірина, Інга Меладзе фото: hellomagazine.com

На бал вона зважилася, тому що всіх її кавалерів "не схвалює" тато. На думку Валерія Меладзе, обранець Аріни має бути "відповідальним, чесним, добрим, щедрим, мати почуття гумору". І, звісно, вміти говорити "добрий день" і "дякую" грузинською мовою.

Катерина Боярська

Катерина Боярська фото: hellomagazine.com

Дідусь 20-річної Катерини Боярської – народний артист РРФСР і мушкетер Михайло Боярський. Сама ж Катерина мріє пов'язати своє життя з музикою, проте поки не визначилася з конкретним напрямом. Дівчина вважає себе головною фанаткою Брітні Спірс.

Анастасія Черномирдіна

Анастасія Черномирдіна фото: hellomagazine.com

Анастасія Черномирдіна – онучка прем'єр-міністра Росії Віктора Черномирдіна. Дівчині 21 рік. Навчається на філософському факультеті МГУ, захоплюється риболовлею. Також вона палка прихильниця верхової їзди.

Єлизавета Яковлєва

Єлизавета Яковлєва фото: INSTAGRAM.COM/YAQOVLEVA

Дідусь 15-річної Єлизавети Яковлєвої – народний артист СРСР Юрій Яковлєв, а прадід – народний артист СРСР Аркадій Райкін. Єлизавета – дівчина серйозна: вона піклується про екологію й захоплюється астрофізикою. Першою в своїй сім'ї вона взялася за сортування сміття.

Анна Юнусова

Анна Юнусова фото: INSTAGRAM.COM/ANNAYUNI__

16-річна Анна Юнусова всім відома як сестра головної зірки Black Star – Тіматі (Тимур Юнусов). А втім, вона й сама досить цікава особистість. Анна мріє просувати сучасне азіатське мистецтво – серіали "Загін "Хваран" і фільми Кім Кі Дука.

Анна Юнусова фото: vokrug.tv

Стажувалася в архітектурному бюро Charles Brice Architects у Лондоні.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, який сьогодні вигляд мають дорослі діти легенд, що пішли з життя: спадкоємці Круга, Цоя та Бодрова.

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