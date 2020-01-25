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25 січня • оновлено в 19:05
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Сестра Софії Ротару показала її фото з майбутнього

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Українська співачка Ауріка Ротару показала фото "з майбутнього" з концерту своєї старшої сестри, знаменитої артистки Софії Ротару.

Вона переплутала дати, через що знімки датовано наступним місяцем.

Відзначається, що фото Ауріка опублікувала 24 січня, а в підписі до них говориться, що вони нібито були зроблені 21 лютого 2020 року.

Під постом зібралося вже багато здивованих коментарів про те, як фотографії могли зробити в майбутньому.

Сестра Софії Ротару показала її фото з майбутнього

Згідно з відкритими даними, 21 січня в Москві святкували ювілей дружини мільярдера, власника компанії "Ташир" Самвела Карапетяна, - захід вів Андрій Малахов, а запрошеними зірками стали Ротару, а також Філіп Кіркоров, Микола Басков, Сосо Павліашвілі та інші.

Судячи з усього, саме там було зроблено фото, а Ауріка помилково ввела номер другого місяця замість першого.

Нагадаємо, раніше в мережі помітили "таємний знак" на сідницях співачки Глюкози і сильно спантеличені.

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