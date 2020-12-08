Сестра Серьоги про знущання репера: душив і називав нікчемою

Сестра репера Серьоги (Сергія Пархоменка) Альона Першій заявила, що з раннього дитинства терпіла насильство від артиста. За словами дівчини, через психологічну травму вона досі працює з фахівцями.

Такими подробицями Альона поділилася на особистій сторінці в Instagram. Вона зізналася, що зірковий брат багато років її ображав. Говорив, що вона "нікчема та скиглійка" та навіть міг її душити. Остання ситуація, як зазначила дівчина, сталася після її прохання купити щось поїсти під час гастролей. Вона працювала танцівницею в гурті Пархоменка.

"Ти нікчемність! Запам'ятай це, а тепер повтори по складах". Це один із перших спогадів з мого дитинства, який я проробляю з терапевтом роками. Також я пам'ятаю, як мій брат душив мене, називав скиглійкою та плаксою. А я всього лише просила його купити поїсти, бувши танцюристкою в його групі. Це були чергові наші гастролі до столиці... Скільки років я покривала жорстокість брата, насильство, його знущання. Скільки років мчала на будь-який його поклик, бо любила. А у відповідь отримувала: "Ти скиглійка, зроби щось зі своїм життям!" – розповіла Альона.

Вона також додала, що зважилася на таке відверте зізнання після історії з викраденням репером двох синів у екскоханої Поліни Ололо.

"Те, що робить Пархоменко, – огидно і жахливо. Впевнена, що Платон і Марк вже отримали величезну травму, випробувавши все це... Він поплатиться за все, що накоїв, а хлопчики будуть із мамою. Тому що Поліна одна з найдобріших і найсвітліших людей, вона вміє любити, а Сергій Пархоменко – ні", – заявила сестра репера.

Крім того, Альона Першій звернулася особисто до брата й заявила, що вважає його нікчемою і безглуздим нарцисом. Адже, за її словами, він принизив усіх, хто в нього вірив та допомагав.

"А тепер я звернуся особисто до тебе, Сергій Пархоменко... Я вважаю тебе нікчемою, безглуздим нарцисом, який принизив всіх, хто в тебе вірив та допомагав. Мені соромно, що я однієї крові з тобою... Я вірю, що настане день, і ти все зрозумієш та приїдеш до нас, до всіх тих, кому ти зробив боляче. Але ми – не ти, ми пробачимо тобі", – підсумувала вона.

Нагадаємо, що в березні 2020 року колишня дружина Серьоги (Сергія Пархоменка) Поліна Ололо звинуватила його у викраденні їхніх спільних дітей. Вона стверджувала, що артист відвіз Марка й Платона до анексованого Криму. Пізніше Пархоменко прокоментував скандал із ексдружиною, пояснивши її поведінку "надмірною вразливістю". До речі, зараз Поліна та Сергій через суд вирішують, з ким житимуть їхні діти Марк і Платон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня дружина репера Серьоги Поліна Ололо опублікувала відео, на якому він був зображений разом із коханкою.