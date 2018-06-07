Сестра королеви Нідерландів знайдена мертвою: названа причина смерті

Інес Соррегьєта - сестра королеви Нідерландів Максими, була виявлена ​​мертвою у власному будинку в Буенос-Айресі (Аргентина).

Соррегьєта померла в четвер, 7 червня, у своїй квартирі, розташованій в районі Альмагро. Інес було 32 роки. Про це повідомляє агентство La Nacion з посиланням на представника голландського уряду.

Передбачається, що родичка королеви покінчила життя самогубством - в останні роки життя жінка страждала на депресію.



Інес Соррегьєта LiveInternet

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Жінка тривалий час мала проблеми з харчуванням та психологічними розладами.

На місце події прибули співробітники поліції Буенос-Айреса, які проводять експертизу.

Зазначимо, Соррегьєта проживає в Аргентині більше двох років. У лютому 2016 року вона була призначена директором Головного управління адміністрації Національної ради з координації соціальної політики президента країни.

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