Сестра Кардаш'ян у відвертому бікіні позувала для української фотографки
Молодша сестра американської телезірки Кім Кардаш'ян Хлої знялася у відвертій фотосесії для рекламної кампанії пляжної колекції свого бренду Good American.
Так, на кадрах, опублікованих в Instagram-акаунті марки, Хлої позувала у відвертих купальниках біля басейну, продемонструвавши соковиті форми. Зазначимо, що авторкою знімків стала українська фотографка Саша Самсонова.
Шанувальники прийшли в захват від нових фото Хлої Кардаш'ян і засипали її компліментами.
"Гаряче", "Боже, як красиво", "Як завжди чудово", – написали люди.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кім Кардаш'ян розкритикували за використання пластики через шкільне фото.