Сестра Кардаш'ян у відвертому бікіні позувала для української фотографки

Крістіна Долматова Люди 14:20, 26.06.2020 Оновлено: 14:31, 26.06.2020

Молодша сестра американської телезірки Кім Кардаш'ян Хлої знялася у відвертій фотосесії для рекламної кампанії пляжної колекції свого бренду Good American.

Так, на кадрах, опублікованих в Instagram-акаунті марки, Хлої позувала у відвертих купальниках біля басейну, продемонструвавши соковиті форми. Зазначимо, що авторкою знімків стала українська фотографка Саша Самсонова.

Хлої Кардаш'ян (Instagram-акаунт Good American)
Хлої Кардаш'ян (Instagram-акаунт Хлої Кардаш`ян)

Шанувальники прийшли в захват від нових фото Хлої Кардаш'ян і засипали її компліментами.

"Гаряче", "Боже, як красиво", "Як завжди чудово", – написали люди.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кім Кардаш'ян розкритикували за використання пластики через шкільне фото.

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