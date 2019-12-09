"Він ретельно готувався до смерті Жанни": сестра Фріске вибухнула звинуваченнями на адресу Шепелєва

Сестра покійної співачки Жанни Фріске Наталя відповіла на скандальне інтерв'ю колишнього чоловіка знаменитості, телеведучого Дмитра Шепелєва та шокувала звинуваченнями на його адресу.

Так, в ефірі програми "Звезды сошлись", дівчина заявила, що розповідь Дмитра про те, що їхня сім'я вкрала гроші з рахунків Жанни — брехня. А також додала, що великі суми знімав сам телеведучий. Він хотів нажитися на смерті артистки й заздалегідь готувався до неї (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Дмитро Шепелєв та Наталія Фріске

"Він готувався до смерті Жанни дуже ретельно. Підготовлював собі м'якеньке містечко. Всі картки від рахунків сестри були у нього. Жанна лежала в Німеччині, нам її продюсер дзвонив: "Що ви робите? Заберіть у нього карти!" А він просто по 20 мільйонів мало не через тиждень ось так знімав з рахунків", — розповіла сестра співачки.

Крім того, Наталія зазначила, що слова Шепелєва про проблеми у відносинах Жанни з батьком теж є брехнею. За словами дівчини, співачка тепло спілкувалася з рідними до останніх днів. А ось телеведучого поруч з нею часто не було — Дмитро нібито їздив по своїх справах.

Жанна Фріске з сім'єю Фото: amur.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Шепелєв, розповів про те, що батько його покійної дружини співачки Жанни Фріске, хотів убити його. В інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак телеведучий заявив, що Володимир Фріске погрожував йому пістолетом.

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