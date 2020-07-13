Сестра Фріске спровокувала скандал у мережі: вдягла сукню Жанни і заспівала її пісні

Рідна сестра співачки Жанни Фріске Наталія виступила на сцені в образі своєї родички, яка трагічно померла 5 років тому, вдягнувши її сукню і заспівавши пісні з її репертуару.

Так, Наталія Фріске стала запрошеною зіркою на закритому заході. Дівчина виконала кілька хітів Жанни, чим розлютила її шанувальників у мережі. Відео виступу Наталії опубліковані в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

З'ясувалося, що сестру Фріске як зірку запросили співати на весіллі у Москві. Присутні танцювали під пісню "Где-то лето", яка колись прославила Жанну Фріске як сольну артисту. Зі свого боку Наталія Фріске не стала приховувати, що часто користується піснями своєї сестри.

Наталія Фріске "спародіювала" сестру на весіллі Instagram Наталії Фріске

Шанувальникам покійної Жанни не сподобався такий вчинок її родички. Вони закликали дівчину не ганьбитися.

"Не ганьбилася б... Жанна була унікальною, а їй до сестри як до зірки на небі, ні голосу, ні зовнішності. Ведмідь на вухо наступив", – обурилися користувачі мережі.

Інші ж викрили жінку в піарі на смерті сестри, яка не змогла подолати рак і померла у 2015 році.

"Складається таке враження, що вся сім'я чекала смерті Жанни, щоб потім зловити зірку. Не є прихильницею Жанни, але за неї прикро", – додали інші.

Нагадаємо, Жанна Фріске померла 15 червня 2015 року від раку мозку. Зі злоякісною неоперабельною пухлиною співачка боролася близько двох років.

Як раніше писав OBOZREVATEL, сестра покійної Жанни Фріске Наталія опублікувала зворушливий пост, у якому звернулася до 7-річного сина співачки. Так, вона привітала Платона з днем народження і написала, що сподівається: настане день і він все зрозуміє і возз'єднається з сім'єю мами.