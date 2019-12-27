Сестра Фріске покрасувалась напівголою тілом

Сестра покійної співачки Жанни Фріске Наталя покрасувалась своїм напівголим тілом.

Відповідні фото сестра співачки опублікувала в Інстаграм.

На знімках Наталя в купальнику відпочиває в басейні на Шрі-Ланці.

"Дивно, але люди, які нічого в житті не добилися – більше всіх люблять вчити жити", - підписала вона один зі знімків.

Їй 33 роки. Вона також була учасницею групи "Блестящие" в 2007-2008 рр.

Нещодавно Наталія Фріске влаштувала скандал через статую в одному з ресторанів.

Також читайте на OBOZREVATEL, як Наталія Фріске розлютилася через те, що її порівнюють з її сестрою.

Наталія Фріске - майстер перманентного макіяжу.

Вона погано ставиться до чоловіка покійної сестри Дмитра Шепелева через суперечки навколо спадщини Жанни Фріске.

Жанна Фріске померла від раку мозку в 2015 році.

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