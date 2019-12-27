Сестра Фріске покрасувалась напівголою тілом

Сестра покійної співачки Жанни Фріске Наталя покрасувалась своїм напівголим тілом.
Відповідні фото сестра співачки опублікувала в Інстаграм.
На знімках Наталя в купальнику відпочиває в басейні на Шрі-Ланці.
"Дивно, але люди, які нічого в житті не добилися – більше всіх люблять вчити жити", - підписала вона один зі знімків.
Їй 33 роки. Вона також була учасницею групи "Блестящие" в 2007-2008 рр.
Нещодавно Наталія Фріске влаштувала скандал через статую в одному з ресторанів.
Також читайте на OBOZREVATEL, як Наталія Фріске розлютилася через те, що її порівнюють з її сестрою.
Наталія Фріске - майстер перманентного макіяжу.
Вона погано ставиться до чоловіка покійної сестри Дмитра Шепелева через суперечки навколо спадщини Жанни Фріске.
Жанна Фріске померла від раку мозку в 2015 році.
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