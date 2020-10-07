Сестра Єфремова розповіла про його стан та життя в ізоляторі
Сестра актора Михайла Єфремова, засудженого до восьми років колонії за смертельну ДТП в центрі Москви, Анастасія, описала умови перебування артиста в ізоляторі.
За її словами, 56-річна знаменитість перебуває в нормальній обстановці, і йому нічого там не загрожує. Про це Анастасія розповіла в інтерв'ю виданню "КП".
"У нього нормальні умови в ізоляторі. Там з ним нічого поганого не станеться. Він сильний і не примхливий. Може і їсти що завгодно, і спати як завгодно. І в робі ходити, якщо треба. Його це не зламає... За нього вже всі зони б'ються: надішліть до нас Єфремова! Михайло навіть виступає там. Він взяв з собою п'єсу, читає її сусідам по камері", – розповіла жінка.
Анастасія Єфремова також додала, що наразі родичі планують "витягти" актора з ізолятора будь-якими способами.
"Головне для нас – витягнути звідти Мішу будь-якими способами, тому що його дружина Соня, звичайно, в жахливому стані. Одна з трьома дітьми. Покараний не Михайло. Покарані ми. Діти, сім'я... Та взагалі, чесно кажучи, країна покарана, якщо вона позбудеться артиста такого рівня", – підсумувала вона.
Нагадаємо, що після оголошення вироку в суді, 8 вересня, Михайла Єфремова доставили в московське СІЗО №5 "Водник". Незабаром новий адвокат актора Володимир Васильєв оскаржив вирок у справі про смертельну ДТП, попросивши замість 8 років колонії загального режиму призначити його підзахисному умовне покарання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов в нетверезому стані став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня, в реанімації.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
На одному із засідань суду Єфремов втратив свідомість, у нього діагностували інсульт.