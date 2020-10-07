Сестра Єфремова про ДТП і покарання актора: роздягнуть його до трусів, а самі на Мальдіви їздять

Старша сестра російського актора Михайла Єфремова, засудженого до восьми років колонії за смертельну ДТП в центрі Москви, заявила, що потерпіла в аварії сторона (родичі загиблого Сергія Захарова, – Ред.) хочуть "роздягнути його до трусів".

Анастасія Єфремова заявила, що її брату не варто виплачувати їм компенсацію, а також дорікнула родичам Захарова за піарі на трагедії. Про це йшла мова в інтерв'ю виданню "КП".

"Знаєте, моя думка: взагалі ні копійки не платити цим потерпілим. Постраждали вони! Ще розповіли на телебаченні, що їм погрожували. Вони на Мальдіви їздили, тому що боялися дуже. Ці потерпілі роздягнуть його до трусів своїми цивільними позовами!" – висловилася сестра Єфремова.

За словами Анастасії, раніше потерпіла сторона відмовлялася від будь-якої матеріальної допомоги з боку Єфремова, але потім різко змінила свою позицію. Сама вона вважає такий вчинок "нерозумним".

"У мене загинув син в 21 рік. Я на три роки пішла з життя. Це біль, який неможливо перенести. Страшний біль. А вони вимагають великих грошей за свої неймовірні страждання, коли вони приперлися на наступний день на федеральний канал. Це страждання, біль? Спочатку говорили, що "нам не потрібні брудні гроші Єфремова". До речі, а чому вони брудні? Він що, повій "кришує"? Це гроші глядачів, які платили за те, щоб на нього подивитися", – заявила Єфремова.

Нагадаємо, що після оголошення вироку в суді, 8 вересня, Михайла Єфремова доставили в московське СІЗО №5 "Водник". Незабаром новий адвокат актора Володимир Васильєв оскаржив вирок у справі про смертельну ДТП, попросивши замість 8 років колонії загального режиму призначити його підзахисному умовне покарання.

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