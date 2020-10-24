Сестра Єфремова побажала "мерзенній четвірці" коронавірус у летальній формі
Сестра актора Михайла Єфремова Анастасія, який скоїв смертельне ДТП в центрі Москви, різко прокоментувала пом'якшення вироку зірки.
На сторінці у Facebook сестра знаменитості опублікувала пост, проте пізніше його видалила.
Єфремова заявила, що готова була вбити "цю мерзенну четвірку". Найімовірніше, йдеться про опонентів у будівлі суду – сторону потерпілих і, мабуть, захист. Сестра актора в публікації не уточнює, кого саме їй хотілося б "пристрелити прямо в залі суду".
"Однак, зауважу апропо, навряд чи кого так ненавиділа в житті, як цю мерзенну четвірку. Якби мені дали-таки парабелум, точно пристрелила б прямо в залі суду. Коли вони так глумилися над моїм прекрасним братом, чийого нігтя на мізинці ноги його не варті", – писала Єфремова.
Крім того, сестра знаменитості повідомила, що вона в стані "афекту вже 5 місяців" і побажала "мерзенній четвірці" коронавірус у летальній формі.
"Я ж в афекті. Я вже п'ять місяців в афекті. Тільки всередині. Сили небесні! Пошліть їм ковід у найважчій, летальній формі," – заявила Єфремова.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
8 червня російський актор Михайло Єфремов в нетверезому стані став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня, у реанімації.
Пресненський суд Москви засудив Єфремова до 8 років колонії загального режиму.