Сестра Єфремова побажала "мерзенній четвірці" коронавірус у летальній формі

Obozrevatel Люди 13:19, 24.10.2020 Оновлено: 13:29, 24.10.2020

Сестра актора Михайла Єфремова Анастасія, який скоїв смертельне ДТП в центрі Москви, різко прокоментувала пом'якшення вироку зірки.

На сторінці у Facebook сестра знаменитості опублікувала пост, проте пізніше його видалила.

Єфремова заявила, що готова була вбити "цю мерзенну четвірку". Найімовірніше, йдеться про опонентів у будівлі суду – сторону потерпілих і, мабуть, захист. Сестра актора в публікації не уточнює, кого саме їй хотілося б "пристрелити прямо в залі суду".

"Однак, зауважу апропо, навряд чи кого так ненавиділа в житті, як цю мерзенну четвірку. Якби мені дали-таки парабелум, точно пристрелила б прямо в залі суду. Коли вони так глумилися над моїм прекрасним братом, чийого нігтя на мізинці ноги його не варті", – писала Єфремова.

Сестра Єфремова різко прокоментувала пом'якшення вироку актора.

Крім того, сестра знаменитості повідомила, що вона в стані "афекту вже 5 місяців" і побажала "мерзенній четвірці" коронавірус у летальній формі.

"Я ж в афекті. Я вже п'ять місяців в афекті. Тільки всередині. Сили небесні! Пошліть їм ковід у найважчій, летальній формі," – заявила Єфремова.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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