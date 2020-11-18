Сестер Єлизавети II запроторили в психіатричну лікарню й "викреслили" із сім'ї: ЗМІ розкрили таємницю

У західних ЗМІ оприлюднили трагічну історію британської королівської сім'ї. Виявилося, що сестри Єлизавети II майже все життя провели в психлікарні – їх запроторили туди в ранньому віці та "викреслили" з історії династії Віндзорів.

Так, Нерісса і Кетрін Боуз-Лайон були кузинами Єлизавети. У королівській родині ретельно приховували інформацію про них. Про життя двоюрідних сестер королеви написало французьке видання Le Figaro.

Повідомляється, що королівська рідня фактично відмовилася від Нерісси і Кетрін Боуз-Лайон. Сестри мали психічні розлади, а в ті часи вважалося, що якщо дитина росте з відхиленнями, то це негативно позначиться на репутації всієї сім'ї. Таку думку висловив професор Ян Уолмслі, адже тоді Єлизавету вже активно готували до сходження на трон, на той момент їй було всього 25 років.

"Розумово відсталих двоюрідних сестер Єлизавети II викреслили з історії Віндзорів і залишили вмирати після довгих років ізоляції в психіатричній лікарні на півдні Лондона", – пишуть західні ЗМІ.

Двоюрідні сестри Єлизавети II Нерісса і Кетрін. The Independent

Нерісса народилася 17 лютого 1919 року, Кетрін – 4 липня 1926 року. Вони з'явилися на світ унаслідок шлюбу аристократів Джона Боуз-Лайона, брата матері Єлизавети II і Фенелли Хепберн-Стюарт-Форбс-Трефузіс. У 1941 році двох сестер відправили в Королівський притулок для розумово відсталих людей в Ерлсвуді, на південь від Лондона. Відтоді про їхнє існування ніде не згадувалося.

Персонал психіатричного закладу був обізнаний, що Нерісса і Кетрін – близькі родичі Єлизавети. За словами колишніх співробітників притулку, до пацієнток за всі роки їхнього перебування там жодного разу не приїхали родичі і не надіслали жодного подарунка на свята.

Нерісса померла в 1986 році у віці 66 років. До неї на похорон не приїхав ніхто з рідні, а на могилі просто поставили пластикову табличку з номером. Через кілька років, коли до її персони вперше привернули увагу ЗМІ, кузини королеви поставили іменний надгробок.

Королівський притулок в Ерлсвуді закрили в 1997 році, після чого другу сестру – Кетрін – влаштували в приватну клініку в графстві Суррей. Там її теж жодного разу не відвідав жоден із членів королівської сім'ї. Вона померла в 2014 році у віці 85 років за повного дотримання таємниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше одна з французьких радіостанцій "RFI" помилково на своєму сайті опублікувала некрологи сотні живих людей. У цьому списку виявилася і королева Великобританії Єлизавета II.