Серж Танкян з System of a Down про конфлікт Вірменії та Азербайджану: винні "брудні олігархи"

Фронтмент популярного рок-гурту System of a Down Серж Танкян, який має вірменське коріння, заявив, що ситуація в Нагірному Карабасі є спланованим військовим злочином і звинуватив в конфлікті "брудних олігархів".

Про це він написав у себе на сторінці в Instagram, розмістивши відразу кілька постів, зокрема – вперше оприлюднив демо-версію написаної в 2016 році пісні про багаторічний конфлікт Азербайджану і Вірменії (відео дивіться в кінці новини).

"Очевидно, що корумповане нафтоолігархічне керівництво Азербайджану вже давно спланувало цю повномасштабну атаку на Нагірний Карабах: попереджуючі знаки були там від ввезення Туреччиною бойовиків з Сирії до недавніх попереджень посольства Держдепартаменту США. Це навмисний військовий злочин, скоєний проти мирних жителів", – висловився музикант.

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Також, на думку Танкяна, в конфлікті винні олігархи, а військові дії вони почали, тому що бояться простого народу.

"Брудні олігархи бояться власного народу, тому вони починають війну – не оригінальна концепція. З іншого боку, Вірменія є прогресивною демократією завдяки мирній оксамитовій революції 2018 року. Настав час для революції в Баку. І тільки тоді буде досягнуто миру між цими двома націями", – розповів рокер.

Пізніше він оприлюднив відео пісні, яку написав ще в 2016 році, проте не виконував на публіці.

"Поки йде повномасштабна агресія, я подумав про "Арцахську пісню", яку я написав в 2016 році. Наша культура зберегла нашу націю впродовж тисячоліть, і ми побачимо й цю останню боротьбу", – підсумував він.

Відзначимо, в неділю, 27 вересня, в Нагірному Карабасі, через який Азербайджан і Вірменія сперечаються з перервами вже більше 100 років, поновилися бої.

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