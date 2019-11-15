Серябкіна блиснула грудьми і викликала захват фанатів: пікантні кадри

Російська співачка і ексучасниця гурту Serebro Ольга Серябкіна, якій приписують роман з продюсером Максом Фадєєвим, поділилася з шанувальниками новою порцією пікантних знімків.

Зірка позувала у білизні та піжамі, що підкреслювало пишний бюст, а фотографії опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Моя міні-відпустка добігає кінця. Перезавантаження. Повністю відключитися від роботи і помчати в тріп виходить дуже рідко. Я довго працювала без перерв. Але такий хард режим треба було чимось розбавляти. І ось, підмосковна природа рятує мене вдруге. Але я вриваються в роботу вже завтра. Попереду дуже багато класного. Так що, готуємося", – підписала вона під кадрами.

Серябкіна блиснула грудьми в піжамі instagram / seryabkina

Спокусливі фотографії викликали ажіотаж серед шанувальників. Деяким здалося, що Серябкіна схожа на Дейенеріс Таргаріен із серіалу "Гра престолів".

"Така милашка! Яскрава. Просто красуня", "Моя дівчинка", "На матір драконів схожа", "Які солодкі груди", "Яка красуня", – відреагували шанувальники.

Серябкіна у відвертій фотосесії instagram / seryabkina

Серябкіна в піжамі instagram / seryabkina

Ольга Серябкіна instagram / seryabkina

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Серябкіна зізналася, що одного разу побилася зі своєю колегою Оленою Темніковою у ліфті. Після цього відносини між співачками остаточно було розірвано.

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