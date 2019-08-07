"Серце зупинилося!" Пугачова налякала користувачів траурним постом

Примадонна російської естради Алла Пугачова перелякала шанувальників скорботним постом щодо смерті фешн-директора ЦУМу Алли Вербер.

Справа в тому, що артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото зі свічкою, а в підписі вказала: "Прощавай, Алла", через що деякі подумали, що хтось сповістив в акаунті про кончину самої Алли Борисівни.

Алла Пугачова і Алла Вербер spletnik

Шанувальники примадонни порадили їй обережніше подавати інформацію, тому що в мережі всі встигли її "поховати".

Новини Скандал довкола будинку Пугачової і Галкіна отримав продовження

"Алла Борисівна, мила, обережніше! Півкраїни перелякали", "Хто такий пост виклав. У мене подих перехопило", "Ну зараз всі подумають, що померла Пугачова! Дивно написали", "Господи, налякалася! Світла пам'ять Аллі Вербер! Довгого та щасливого життя Аллі Пугачовій", "Що ж ви так лякаєте нас усіх, голова закрутилася", "Боже, у мене майже серце зупинилося", "Злякалася, що примадонна померла", – прокоментували в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Алла Вербер померла 6 серпня в Італії, де її терміново госпіталізували після вечері.

Причини в ЗМІ вказувалися різні: анафілактичний шок, який спровокував відмову органів, обширний інфаркт, тривала хвороба.

Незадовго до смерті вона відвідала ювілей Ігоря Крутого в Туреччині, де виглядала цілком здоровою і щасливою.

Зірки масово оплакали бізнес-леді й повідомили, що індустрія моди носитиме траур.

Пізніше Ксенія Собчак розповіла подробиці про останній рік життя Вербер і смерть.

Лікар-онкогематолог пояснила, що світська левиця могла померти під впливом спеки, однак істину причину смерті визначить розтин.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!