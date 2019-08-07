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"Серце зупинилося!" Пугачова налякала користувачів траурним постом

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Примадонна російської естради Алла Пугачова перелякала шанувальників скорботним постом щодо смерті фешн-директора ЦУМу Алли Вербер.

Справа в тому, що артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото зі свічкою, а в підписі вказала: "Прощавай, Алла", через що деякі подумали, що хтось сповістив в акаунті про кончину самої Алли Борисівни.

Алла Пугачова і Алла Вербер

Алла Пугачова і Алла Вербер

spletnik

Шанувальники примадонни порадили їй обережніше подавати інформацію, тому що в мережі всі встигли її "поховати".

"Серце зупинилося!" Пугачова налякала користувачів траурним постом
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"Алла Борисівна, мила, обережніше! Півкраїни перелякали", "Хто такий пост виклав. У мене подих перехопило", "Ну зараз всі подумають, що померла Пугачова! Дивно написали", "Господи, налякалася! Світла пам'ять Аллі Вербер! Довгого та щасливого життя Аллі Пугачовій", "Що ж ви так лякаєте нас усіх, голова закрутилася", "Боже, у мене майже серце зупинилося", "Злякалася, що примадонна померла", – прокоментували в мережі.

"Серце зупинилося!" Пугачова налякала користувачів траурним постом
"Серце зупинилося!" Пугачова налякала користувачів траурним постом
"Серце зупинилося!" Пугачова налякала користувачів траурним постом
"Серце зупинилося!" Пугачова налякала користувачів траурним постом
"Серце зупинилося!" Пугачова налякала користувачів траурним постом
"Серце зупинилося!" Пугачова налякала користувачів траурним постом

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес смерть соцмережі
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