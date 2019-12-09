"Серце тьохнуло": Валерія розповіла про передчуття перед страшною аварією з сином

Російська співачка Валерія зізналася, що перед ДТП з її сином Арсенієм Шульгіним у неї було передчуття.

Так, у коментарі Рен-Тв артистка розповіла, що відразу відчула щось недобре і подзвонила синові буквально через кілька хвилин після аварії.

Валерія з сином Арсенієм Телепрограма

За словами Валерії, вона дізналася про те, що син вирішив їхати до Санкт-Петербургу, з Instagram:

"Справа в тому, що ми з ним говорили напередодні. Він сказав, що ми, можливо, поїдемо до Пітера. Але я навіть всерйоз це не сприйняла, тому що це було вчора вночі. Я подумала, що якщо вирішать, то вранці повідомлять. А потім я відкриваю Instagram, бачу, що вони в дорозі. У мене прям серце тьохнуло, тому що я розумію, що дорога жахлива. Набираю йому, а він каже: "Все нормально, я губу розбив". І тут я розумію, що сталася аварія. Якось прям чуття у мене було. Я подзвонила через 5 хвилин після аварії. Дорога небезпечна, звичайно. Краще таких сюрпризів не робити".

Валерія з сином Арсенієм і його коханою Інстаграм

Як виявилося, Арсеній хотів познайомити маму зі своєю новою коханою, яка на момент аварії перебувала за кермом.

"Не так я собі уявляла наш сімейний обід. Всі в стресовому стані. Але це ще і урок. Тому що без потреби краще такі відстані не долати. Ми, коли на гастролі переїжджаємо, це потреба, це робота. Але взагалі краще мінімізувати ризики" , – каже співачка.

Валерія з сином Арсенієм Wday

Також Валерія розповіла про самопочуття постраждалих у ДТП:

"Зараз вони їдуть до Москви, відразу в лікарню. Їм, звичайно, надали допомогу, зробили всі рентгени. Все досить грамотно. Спасибі лікарям. Дівчинці в Москві будуть вже робити операцію".

Арсеній Шульгін потрапив в ДТП Інстаграм

Арсеній Шульгін потрапив в ДТП Інстаграм

Валерія, Йосип Пригожин і Арсеній Шульгін Вокруг ТВ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що продюсер Йосип Пригожин розповів, як Валерія страждала через свого колишнього чоловіка Олександра Шульгіна. За словами Пригожина, одного разу співачці навіть довелося вийти на сцену після побиття.

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