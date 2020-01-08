"Серце розривається. Молимося": зірки відреагували на катастрофу українського літака в Ірані

Знаменитості відреагували на новину про катастрофу українського літака МАУ в Ірані.

Так, український телеведучий Анатолій Анатоліч опублікував на своїй сторінці в Instagram пост:

"Ранок починається зі страшних новин. Інформації поки що дуже мало. Український літак розбився. Рейс з Тегерану. Першими про катастрофу повідомило іранське ТБ. Мої співчуття сім'ям пасажирів і близьким екіпажу. Молимося".

До реакції приєдналася і телеведуча Лілія Ребрик:

"На жаль, перший робочий ранок – і відразу страшна новина. Розбився український літак. Рейс "Тегеран-Київ". На борту 167 чоловік. Всі загинули. Наші співчуття сім'ям пасажирів і екіпажу. Серце розривається. Молимося".

Російський комік Гарік Харламов також не залишився байдужим:

"Український лайнер Boeing 737 зазнав аварії після зльоту з міжнародного аеропорту Тегерана імені Імама Хомейні сьогодні, 8 січня. Судно вилетіло о 5:42 мск і за дві хвилини перестало передавати дані. Аварія сталася через "технічні проблеми". Всі пасажири, що знаходилися на борту літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", який зазнав аварії в Ірані, загинули. На борту знаходилося не менше 170 чоловік. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Немає слів".

Український телеведучий Юрій Горбунов написав:

"Страшна трагедія спіткала Україну. Співчуття всім сім'ям загиблих. Жахливо!"

Телеведуча Маша Єфросиніна також відреагувала на трагедію:

"Незбагненна розумом трагедія! Жах і страх всередині! Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих".

Телеведучий Володимир Остапчук написав в Instagram:

"Авіакатастрофа над Тегераном. 168 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. Продивився британські ЗМІ – пишуть, що літак зник з радарів через 2 хвилини після зльоту і розбився через "engine malfunction", тобто "збій в двигуні". Обгорілі деталі літака розкидані по всьому передмістю іранської столиці... Час міцно триматися за руки. Щирі співчуття сім'ям".

Телеведуча Катя Осадча написала:

"Жахливі новини. Співчуття родичам загиблих в авіакатастрофі".

Не залишився байдужим і телеведучий Андрій Бедянков:

"Всім сім'ям загиблих мої співчуття... Рік оновився. А ось новини чомусь не хочуть перезавантажуватися..."

Співак Monatik опублікував на своїй сторінці пост:

"Які жахливі новини. Величезна трагедія. Щирі співчуття. Співчуваю всім сім'ям загиблих".

Співак Сергій Бабкін пише:

"Царство Небесне всім загиблим в цій авіакатастрофі! Співчуваю кожній родині".

У свою чергу телеведуча Ксенія Собчак написала:

"Щирі співчуття всім родичам загиблих. Український літак розбився над Іраном... Жахлива трагедія".

Шоумен Максим Галкін також не залишився байдужим:

"Авіакатастрофа в Тегерані, літак Українських авіаліній, який вилетів до Києва, рано зранку потерпів крах, усі пасажири та члени екіпажу загинули. Велика трагедія! Немає слів. Співчуття рідним загиблих та всім українцям!"

Український співак Dzidzio написав у своєму Instagram:

"Висловлюю співчуття сім’ям загиблих українського літака у Тегерані, серед яких 11 українців".

Співак Філіп Кіркоров висловив свої співчуття сім'ям загиблих:

"Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Невже саме так має початися рік..? Чому? За що? Бідні люди... Україна, прийми мої найщиріші співчуття..."

Телеведуча Регіна Тодоренко також написала:

"Неймовірна трагедія... Мої щирі співчуття всім сім'ям та близьким загиблих".

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