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24 січня • оновлено в 15:43
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"Ментальність українського хлопця": Сєров, який виступав в Криму, зробив заяву українською

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Російський співак Олександр Сєров, який в листопаді 2017 року виступав в Криму, висловився українською мовою про заборону концерту в Києві.

Так, артист сказав, що якщо його усе-таки не пустять в Україну – він не буде відстоювати свої права в суді. Про це Сєров заявив в інтерв'ю виданню "Комсомольская правда" (тут він перейшов на українську мову).

Олександр Сєров

Олександр Сєров

Фото: 24smi.org

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"Звісно, ні. Я цього робити не буду. Я вам вже казав, що моє відношення до України безмірне. Мене як музичного керівника виростили такі колективи, як "Співучі юнги", "Черемош" з сестрами Ротару і співаком Василе Івановичем Зінкевичем. У мене ментальність українського хлопця. Я який був, такий і є. Моя рідня і досі живе в місті Миколаєві", – сказав Сєров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Сєров заявляв, що має намір звернутися до Верховної Ради з проханням дозволити йому приїхати в Україну.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Pollak John
Pollak John
лицемер ..
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Не убирать коммет! Может я чего то не знаю! Почему российские певцы так сюда ломятся? И уже меряются членами, кто из них больше сделал для Украины! Ну мы же по версии россиян тут все загибаемся от голода, холода, нищеты! А русских вообще жарим на костре, если не говорит на украинском! Будут писать слезные письма на въезд в Украину, выдать им анкету всего с одним вопросом "Чей Крым?". Предупредить их, что анкету обязательно нужно подписать (можно не кровью) и она будет опубликована в СМИ! Вот и посмотрим на результат!
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Браво Александр Николаевич, пошли они к чёрту со своими запретами, тем более что запретить искусство нельзя, да и запретный плод - сладок ! Но в нынешней Украине некоторые, подчёркиваю, некоторые, этого не понимают ввиду своей тупизны и убогости, но тем хуже для них.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
БоХ - в помощь !, Слышишь поклонник, а чего же ты свою рожу и имя зашифровал? Ссышь падлюка!
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
И поверьте, в Украине ваших поклонников меньше не стало, стало больше тупых и убогих !
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