"Ментальність українського хлопця": Сєров, який виступав в Криму, зробив заяву українською

Російський співак Олександр Сєров, який в листопаді 2017 року виступав в Криму, висловився українською мовою про заборону концерту в Києві.

Так, артист сказав, що якщо його усе-таки не пустять в Україну – він не буде відстоювати свої права в суді. Про це Сєров заявив в інтерв'ю виданню "Комсомольская правда" (тут він перейшов на українську мову).

Олександр Сєров Фото: 24smi.org

"Звісно, ні. Я цього робити не буду. Я вам вже казав, що моє відношення до України безмірне. Мене як музичного керівника виростили такі колективи, як "Співучі юнги", "Черемош" з сестрами Ротару і співаком Василе Івановичем Зінкевичем. У мене ментальність українського хлопця. Я який був, такий і є. Моя рідня і досі живе в місті Миколаєві", – сказав Сєров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Сєров заявляв, що має намір звернутися до Верховної Ради з проханням дозволити йому приїхати в Україну.

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