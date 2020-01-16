Сєров після виступу в Криму зібрався до Києва

Російський співак Олександр Сєров, який виступав в анексованому Криму, зібрався з концертом в Україну.

Про це артист заявив на своїй сторінці в Instagram. "Київ! 23 березня 2020 року запрошую вас на свій сольний концерт, який пройде в палаці "Україна". З величезним задоволенням представлю свої нові пісні, а також всіма улюблені хіти! До зустрічі", — написав Сєров.

Олександр Сєров Фото: goodhouse.ru

Олександр Сєров Фото: instagram/alexander_serov_official

Зазначимо, що в листопаді 2017 року артист виступав в Сімферополі та Севастополі. Через це він опинився в базі українського сайту "Миротворець". Попри це, в палаці "Україна" сказали, що Сєрову в'їзд в країну не забороняли, інакше б він не давав тут концерт.

"Палац "Україна" не є організатором цього концерту, але зв'язувався з ними. У них (організаторів заходу. – Ред.) є всі відповідні документи від Служби безпеки України на проведення цього концерту", — розповіли представники концертного залу виданню "КП в Україні".

Сєров дав концер в Севастополі в листопаді 2017 року Фото: myrotvorets.center

Сєров дав концер в Сімферополі у 2017 році Фото: myrotvorets.center

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський та радянський співак Валерій Сюткін, який підтримав анексію Криму у 2014 році, зібрався виступити з сольним концертом в Києві.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.