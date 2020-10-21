Серіал "Мій чоловік, моя жінка": про що він і де дивитися всі серії онлайн

На телеканалі СТБ у понеділок, 19 жовтня, відбулася прем'єра мелодрами "Мій чоловік, моя жінка".

У центрі сюжету – історія подружньої пари Павла та Віри, в якої виникають складнощі в житті. OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з серіалом і розповідає, де дивитися всі серії онлайн (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Про що серіал "Мій чоловік, моя жінка"

У якийсь момент на Павла та Віру звалюються проблеми одна за одною. Спочатку Павло потрапляє до лікарні в результаті пожежі. Віра хоче врятувати чоловіка від в'язниці та боргу, тому погоджується стати сурогатною матір'ю.

Павло подібне рішення розцінює як зраду. Проте Віра його не слухає його і доводить задумане до кінця. Через кілька місяців чоловік тієї подружньої пари, якій жінка народила дитину, звертається до неї з проханням стати нянею для цієї ж дівчинки.

Коли виходять нові серії "Мій чоловік, моя жінка"

Усього на екранах глядачеві покажуть 12 епізодів. Серіал виходить на каналі СТБ у будні, з понеділка по четвер о 22:49. Щодня транслюється по два епізоди. Переглянути серії можна на Teleportal.UA! або ж на сайті телеканалу СТБ.

Хто знімався в серіалі "Мій чоловік, моя жінка":

Павло Вишняков;

Дарія Єгоркіна;

Прохор Дубравін;

Олеся Власова;

Людмила Загорська;

Ксенія Мішина;

Павло Сова;

Оксана Жданова;

Катерина Гулякова;

Ігор Петрусенко.

"Мій чоловік, моя жінка" 1 серія від 19.10. 2020: дивитися короткий зміст

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше серіал "Сестра Ретчед" (Ratched) за книгою Кена Кізі "Пролітаючи над гніздом зозулі" став найпопулярнішим на стрімінговій платформі Netflix серед оригінальних проєктів, які презентували в 2020 році.