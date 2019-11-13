Легендарний серіал "Друзі" повернеться на ТБ: хто з акторів помер за 25 років

Сервіс HBO Max веде переговори про зйомки спеціального епізоду серіалу "Друзі", який вперше вийшов на екрани 25 років тому.

Як повідомляють джерела видання The Hollywood Reporter, його знімуть без сценарію, тобто в форматі документальної серії зі спогадами акторів і творців про виробництво оригінального шоу. Зазначається, що до зйомок планують залучити основних акторів серіалу: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лізу Кудроу, Метта Леблана, Метью Перрі та Девіда Швіммера. Також переговори ведуться зі сценаристами "Друзів" Девідом Крейном і Мартою Кауффман.

У зв'язку з поверненням легендарного серіалу на ТБ OBOZREVATEL вирішив згадати, хто з акторів помер за 25 років.

Серіал "Друзі" Getty Imagines

Джун Уітфілд

Джун Уітфілд Фото: kp.ua

Британська актриса Джун Уітфілд пішла з життя 28 грудня 2018 року у віці 93 років. Найбільшу популярність їй принесла роль в комедійному серіалі "Террі та Джун", який виходив на екрани з 1979 по 1987 рік. А ось в знаменитому ситкомі "Друзі" Уітфілд виконала лише епізодичну роль.

Також актриса зіграла в серіалах "Доктор Хто", "Шоу Бенні Хілла", "Міс Марпл Агати Крісті", "Так тримати", "Нові трюки" і багатьох інших.

Макс Райт

Макс Райт в серіалі "Друзі" Скріншот з відео

Американський актор Макс Райт, який став відомим завдяки зіграній ролі в раніше популярному ситкомі "Альф", а також взяв участь в зйомках відомого телесеріалу "Друзі", помер на 76-му році життя через рак. Він також знімався в таких фільмах як "Весь цей джаз", "Хапай і біжи" і "Свій в дошку"

Х'ю Дейн

Х'ю Дейн Фото: bustle.com

Американський актор Х'ю Дейн помер 16 травня у віці 75 років. За свою кар'єру, яка розпочалася досить пізно, актор зіграв у півсотні фільмів і серіалів, почавши в 1990-му — з мікроролі в довгограючому кримінальному екшені "Мисливець".

За ним послідували "Принц з Беверлі-Хіллз", "Друзі", "Дефективний детектив", "Західне крило", "Всі ненавидять Кріса", "Мер", "Правиця Божа", "Стримай свій ентузіазм", "Дівич-вечір у Вегасі" та інші.

Алексіс Аркетт

Алексіс Аркетт Фото: hellomagazine.com

Американський актор трансвестит Алексіс Аркетт, який так само виконав епізодичну роль в "Друзьях", помер від ускладнень, викликаних СНІДом. Зірки не стало 11 вересня 2016 року у віці 47 років.

Алексіс Аркетт в серіалі "Друзі" Фото: deti51.ru.net

Він встиг знятися в таких фільмах, як "Кримінальне чтиво", "Це все вона", "Про мишей і людей", "Закон помсти", серіалі "Каліфорнійський" та інших.

Етель Ейлер

Етель Ейлер Фото: hollywoodreporter.com

18 листопада 2018 року на 89-му році життя померла актриса і співачка Етель Ейлер, відома епізодичною роллю адміністратора лікарні в серіалі "Друзі".

Актриса також запам'яталася глядачам в серіалах "Мелроуз-Плейс" "Клієнт завжди мертвий". Найвідомішими її кінороботами стали такі фільми як "Дев'ять з половиною тижнів" і "Охоронець".

Раніше OBOZREVATEL продемонстрував, як змінилися герої легендарного серіалу "Друзі" за 25 років.

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