Сергію Жукову з "Руки вверх" – 44: чим займається та як зараз виглядає зірка 90-х
22 травня соліст гурту "Руки вверх" і зірка 90-х Сергій Жуков святкує день народження. Артистові виповнюється 44 роки.
OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, чим зараз займається та як виглядає співак.
Сергій Жуков народився 22 травня 1976 року в місті Димитровград, Ульяновська область у російсько-татарській сім'ї.
Майбутній співак ще в школі захопився музикою. У 14 років він почав співати в місцевому гурті "Вася". А в 1993 році Сергій переїхав до Самари, де почав працювати на радіо та вів програму танцювальної музики.
На радіо Жуков познайомився з Олексієм Потєхіним, з яким через три роки, в 1996 році, він створює гурт "Руки вверх". Колектив випускає хіт за хітом, активно гастролює, їхні пісні, здається, звучать скрізь.
Першими хітами гурту стали "Малыш" і "Студент". Вони швидко завоювали популярність, їх постійно крутили на дискотеках.
Втім, пізніше співак зізнавався, що всі його концерти проходили під фонограму.
З кожним роком популярність "Руки вверх" тільки росла. Квитки на їхні концерти розкуповували буквально за день. Тому, коли в 2006 році співаки повідомили про розпад, новина шокувала шанувальників.
Тоді з гурту пішов Олексій Потєхін. Офіційна причина була озвучена як: зростаюча конкуренція з іншими популярними артистами та відсутність взаєморозуміння в колективі.
Жукову набридло бути хлопцем, який "співає про Алешку", тому далі артист вирішив співати сольно. Втім, досягти такого ж успіху, як разом з гуртом "Руки вверх", Сергію не вдалося.
Зараз Жуков гастролює по містах з концертами, на яких виконує хіти "Руки вверх".
Що стосується особистого життя, в 2007 році співак одружився вдруге. Його обраницею стала колишня солістка гурту "Сливки" Регіна Бурд. У шлюбі у пари народилося троє дітей: дочка та два сини.
На своїй сторінці в Instagram, де за співаком стежить понад два мільйони користувачів, Жуков часто публікує особисті фотографії з дружиною та дітьми, а також кадри з концертів.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Жуков зробив страшне зізнання про складне лікуванні від пухлини. Медики нібито не могли її видалити й "відрізали співакові півтіла".