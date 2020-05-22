Сергію Жукову з "Руки вверх" – 44: чим займається та як зараз виглядає зірка 90-х

22 травня соліст гурту "Руки вверх" і зірка 90-х Сергій Жуков святкує день народження. Артистові виповнюється 44 роки.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, чим зараз займається та як виглядає співак.

Гурт "Руки вверх" strana.fm

Сергій Жуков народився 22 травня 1976 року в місті Димитровград, Ульяновська область у російсько-татарській сім'ї.

Сергій Жуков у дитинстві shining-stars.ru

Сергій Жуков у дитинстві globalmsk.ru

Майбутній співак ще в школі захопився музикою. У 14 років він почав співати в місцевому гурті "Вася". А в 1993 році Сергій переїхав до Самари, де почав працювати на радіо та вів програму танцювальної музики.

Сергій Жуков yandex.ru

Сергій Жуков Instagram @sezhukov

Сергій Жуков stuki-druki.com

На радіо Жуков познайомився з Олексієм Потєхіним, з яким через три роки, в 1996 році, він створює гурт "Руки вверх". Колектив випускає хіт за хітом, активно гастролює, їхні пісні, здається, звучать скрізь.

Гурт "Руки вверх" sova.ponominalu.ru

Першими хітами гурту стали "Малыш" і "Студент". Вони швидко завоювали популярність, їх постійно крутили на дискотеках.

Втім, пізніше співак зізнавався, що всі його концерти проходили під фонограму.

З кожним роком популярність "Руки вверх" тільки росла. Квитки на їхні концерти розкуповували буквально за день. Тому, коли в 2006 році співаки повідомили про розпад, новина шокувала шанувальників.

Гурт "Руки вверх" 24smi.org

Тоді з гурту пішов Олексій Потєхін. Офіційна причина була озвучена як: зростаюча конкуренція з іншими популярними артистами та відсутність взаєморозуміння в колективі.

Жукову набридло бути хлопцем, який "співає про Алешку", тому далі артист вирішив співати сольно. Втім, досягти такого ж успіху, як разом з гуртом "Руки вверх", Сергію не вдалося.

Сергій Жуков globalsib.com

Зараз Жуков гастролює по містах з концертами, на яких виконує хіти "Руки вверх".

Сергій Жуков http://businesspskov.ru/

Що стосується особистого життя, в 2007 році співак одружився вдруге. Його обраницею стала колишня солістка гурту "Сливки" Регіна Бурд. У шлюбі у пари народилося троє дітей: дочка та два сини.

Сергій Жуков з дружиною Instagram @sezhukov

Сергій Жуков з дружиною і дітьми Instagram @sezhukov

На своїй сторінці в Instagram, де за співаком стежить понад два мільйони користувачів, Жуков часто публікує особисті фотографії з дружиною та дітьми, а також кадри з концертів.

Сергій Жуков Instagram @sezhukov

Сергій Жуков Instagram @sezhukov

Сергій Жуков з дружиною і дітьми Instagram @sezhukov

Сергій Жуков з дружиною і дітьми Instagram @sezhukov

Сергій Жуков з дружиною Instagram @sezhukov

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Жуков зробив страшне зізнання про складне лікуванні від пухлини. Медики нібито не могли її видалити й "відрізали співакові півтіла".

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