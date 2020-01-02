Сергію Жигунову – 57: який вигляд актор мав у молодості та чому розійшовся із Заворотнюк

Популярний російський актор, кінопродюсер, заслужений артист Росії Сергій Жигунов 2 січня відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 57 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, який вигляд зараз має актор, чим займається і чому свого часу розійшовся з акторкою Анастасією Заворотнюк.

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Сергій Жигунов народився 2 січня 1963 року в Ростові-на-Дону в сім'ї акторів.

Характерно, що після 8-го класу середньої школи Жигунов був відрахований з неї через погану поведінку. Майбутній актор навчався також у музичній школі імені Н. А. Римського-Корсакова, брав участь у одному зі шкільних ансамблів, грав на гітарі, співав, захоплювався читанням.

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У 1980 році Жигунов вступив до Вищого театрального училища імені Щукіна, але незабаром був відрахований за "профнепридатність", оскільки став зніматися в кіно й майже закинув навчання. Повернувшись до Ростова-на-Дону, актор грав у Ростовському театрі юного глядача, а за рік, у 1982-му, відновився в Щукінському училищі вже на другому курсі й у 1986 році закінчив його.

Сергій Жигунов у фільмі "Гардемарини, вперед!"

Сергій Жигунов зіграв понад 50 ролей у кіно й серіалах, як-от "Гардемарини, вперед!" (1987), "Віват, гардемарини!" (1991), "Королева Марго" (1997), "Моя прекрасна няня" (2004-2009).

Він також виступив продюсером серіалів "Королева Марго" і "Графиня де Монсоро" (1997).

Жигунов грав і в фільмах виробництва України: "Два гусари" (1984), "Сек-С-казка" (1991), "Серця трьох" (1992), "Принцеса на бобах" (1997).

instagram.com/zhigunov_sergey

З 1990 року актор є генеральним директором TO "Студія Шанс" кіноконцерну "Мосфільм".

Наразі є генеральним директором ТОВ "Прайм-тайм", ТОВ "Продюсерський центр Сергія Жигунова", ТОВ "Студія 7".

instagram.com/zhigunov_sergey

Зі своєю майбутньою дружиною, акторкою Вірою Новіковою, Сергій Жигунов познайомився під час зйомок фільму "Шанс". Віра тоді служила в Театрі імені Вахтангова, у неї був чоловік і дочка. Сергія на той час щойно вигнали з Щукінського училища, до того ж він був молодший за Віру на п'ять років. Але, незважаючи ні на що, актор не здавався, і за два роки Віра відповіла Сергію "так". Незабаром у них народилася донька Марія, а старшу, Настю, Жигунов удочерив і завжди вважав її своєю власною дитиною.

Сергій Жигунов із дружиною Вірою Новіковою 24smi.org

Подружжя прожило разом 23 роки, поки їх шлюб не розпався через роман актора з Анастасією Заворотнюк, яка, до речі, теж заради Жигунова розлучилася з чоловіком. Ці стосунки закінчилися через кілька років, причому після розставання із Заворотнюк Жигунов якось сказав: "Я втратив до Насті інтерес – як до акторки і як до людини". А сама Заворотнюк називала Жигунова своєю помилкою.

Сергій Жигунов прожив у цивільному шлюбі з Анастасією Заворотнюк два роки bulvar.com.ua

Пізніше Сергій знову зробив пропозицію своїй колишній дружині, і у 2009 році вони одружилися вдруге.

Зазначимо, зараз Сергій Жигунов знову потрапив у скандал через Анастасію Заворотнюк. Так, нещодавно режисерка Наталія Бондарчук заявила, що Жигунов нібито бив Заворотнюк. Сам Жигунов прокоментував цю заяву в своєму Інстаграм, давши зрозуміти, що вона неправдива. Актор висловив думку, що "копатися в чужій брудній білизні" можуть тільки люди, яким нічим зайнятися і які нецікаві в професійному плані.

Сергій Жигунов у серіалі "Шакал"

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Жигунов припустив, що завтра його можуть звинуватити в канібалізмі або педофілії. Він побажав колегам зупинитися, в іншому разі вони можуть опинитися "в ганебних лавах медійних фріків".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у свій день народження Сергій Жигунов розчулив дитячим фото і розмістив у Інстаграм свої вірші.

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