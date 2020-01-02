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2 січня • оновлено в 12:01
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Сергію Жигунову – 57: який вигляд актор мав у молодості та чому розійшовся із Заворотнюк

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Популярний російський актор, кінопродюсер, заслужений артист Росії Сергій Жигунов 2 січня відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 57 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, який вигляд зараз має актор, чим займається і чому свого часу розійшовся з акторкою Анастасією Заворотнюк.

Сергію Жигунову – 57: який вигляд актор мав у молодості та чому розійшовся із Заворотнюк

bulvar.com.ua

Сергій Жигунов народився 2 січня 1963 року в Ростові-на-Дону в сім'ї акторів.

Характерно, що після 8-го класу середньої школи Жигунов був відрахований з неї через погану поведінку. Майбутній актор навчався також у музичній школі імені Н. А. Римського-Корсакова, брав участь у одному зі шкільних ансамблів, грав на гітарі, співав, захоплювався читанням.

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У 1980 році Жигунов вступив до Вищого театрального училища імені Щукіна, але незабаром був відрахований за "профнепридатність", оскільки став зніматися в кіно й майже закинув навчання. Повернувшись до Ростова-на-Дону, актор грав у Ростовському театрі юного глядача, а за рік, у 1982-му, відновився в Щукінському училищі вже на другому курсі й у 1986 році закінчив його.

Сергію Жигунову – 57: який вигляд актор мав у молодості та чому розійшовся із Заворотнюк

Сергій Жигунов у фільмі "Гардемарини, вперед!"

Сергій Жигунов зіграв понад 50 ролей у кіно й серіалах, як-от "Гардемарини, вперед!" (1987), "Віват, гардемарини!" (1991), "Королева Марго" (1997), "Моя прекрасна няня" (2004-2009).

Він також виступив продюсером серіалів "Королева Марго" і "Графиня де Монсоро" (1997).

Жигунов грав і в фільмах виробництва України: "Два гусари" (1984), "Сек-С-казка" (1991), "Серця трьох" (1992), "Принцеса на бобах" (1997).

Сергію Жигунову – 57: який вигляд актор мав у молодості та чому розійшовся із Заворотнюк

instagram.com/zhigunov_sergey

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З 1990 року актор є генеральним директором TO "Студія Шанс" кіноконцерну "Мосфільм".

Наразі є генеральним директором ТОВ "Прайм-тайм", ТОВ "Продюсерський центр Сергія Жигунова", ТОВ "Студія 7".

Сергію Жигунову – 57: який вигляд актор мав у молодості та чому розійшовся із Заворотнюк

instagram.com/zhigunov_sergey

Зі своєю майбутньою дружиною, акторкою Вірою Новіковою, Сергій Жигунов познайомився під час зйомок фільму "Шанс". Віра тоді служила в Театрі імені Вахтангова, у неї був чоловік і дочка. Сергія на той час щойно вигнали з Щукінського училища, до того ж він був молодший за Віру на п'ять років. Але, незважаючи ні на що, актор не здавався, і за два роки Віра відповіла Сергію "так". Незабаром у них народилася донька Марія, а старшу, Настю, Жигунов удочерив і завжди вважав її своєю власною дитиною.

Сергій Жигунов із дружиною Вірою Новіковою

Сергій Жигунов із дружиною Вірою Новіковою

24smi.org

Подружжя прожило разом 23 роки, поки їх шлюб не розпався через роман актора з Анастасією Заворотнюк, яка, до речі, теж заради Жигунова розлучилася з чоловіком. Ці стосунки закінчилися через кілька років, причому після розставання із Заворотнюк Жигунов якось сказав: "Я втратив до Насті інтерес – як до акторки і як до людини". А сама Заворотнюк називала Жигунова своєю помилкою.

Сергій Жигунов прожив у цивільному шлюбі з Анастасією Заворотнюк два роки

Сергій Жигунов прожив у цивільному шлюбі з Анастасією Заворотнюк два роки

bulvar.com.ua

Пізніше Сергій знову зробив пропозицію своїй колишній дружині, і у 2009 році вони одружилися вдруге.

Зазначимо, зараз Сергій Жигунов знову потрапив у скандал через Анастасію Заворотнюк. Так, нещодавно режисерка Наталія Бондарчук заявила, що Жигунов нібито бив Заворотнюк. Сам Жигунов прокоментував цю заяву в своєму Інстаграм, давши зрозуміти, що вона неправдива. Актор висловив думку, що "копатися в чужій брудній білизні" можуть тільки люди, яким нічим зайнятися і які нецікаві в професійному плані.

Сергію Жигунову – 57: який вигляд актор мав у молодості та чому розійшовся із Заворотнюк

Сергій Жигунов у серіалі "Шакал"

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Жигунов припустив, що завтра його можуть звинуватити в канібалізмі або педофілії. Він побажав колегам зупинитися, в іншому разі вони можуть опинитися "в ганебних лавах медійних фріків".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у свій день народження Сергій Жигунов розчулив дитячим фото і розмістив у Інстаграм свої вірші.

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Автор
Аліна Мельник
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Теги
скандали кіно Відносини роман шоу-бизнес актриса актор
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