Сергія Притулу прооперували: що з ним

Українському шоумену Сергію Притулі зробили операцію після того, як він отримав серйозну травму ноги під час сімейного відпочинку.

Як написав шоумен у себе у Facebook, лікарів не влаштував його активний спосіб життя.

Сергій Притула Facebook Притули

"Ще встиг дати кілька інтерв'ю, прийняти трохи гостей і знятися в партійному ролику. Далі насварили і все заборонили. Лікарі сказали, що я — чемпіон! З усіх можливих варіантів такої травми вибрав найскладнішу. Я сказав, що завжди прагну до максимуму", — написав шоумен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула заявив, що йде на вибори до Верховної Ради від партії музиканта Святослава Вакарчука "Голос". За його словами, він "хотів би бути корисним цій країні та людям".

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