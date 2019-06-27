ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/люди

Сергія Притулу прооперували: що з ним

Читати матеріал російською

Українському шоумену Сергію Притулі зробили операцію після того, як він отримав серйозну травму ноги під час сімейного відпочинку.

Як написав шоумен у себе у Facebook, лікарів не влаштував його активний спосіб життя.

Сергій Притула

Сергій Притула

Facebook Притули

Новини
"Я зверху": Нікітюк зробила відверте зізнання про стосунки з Притулою

"Ще встиг дати кілька інтерв'ю, прийняти трохи гостей і знятися в партійному ролику. Далі насварили і все заборонили. Лікарі сказали, що я — чемпіон! З усіх можливих варіантів такої травми вибрав найскладнішу. Я сказав, що завжди прагну до максимуму", — написав шоумен.

Сергія Притулу прооперували: що з ним

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула заявив, що йде на вибори до Верховної Ради від партії музиканта Святослава Вакарчука "Голос". За його словами, він "хотів би бути корисним цій країні та людям".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Сергій Притула
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel