Сергій Жигунов розлучився з дружиною заради "копії" Заворотнюк

Юля Ухіна Люди 10:04, 26.10.2020 Оновлено: 10:20, 26.10.2020

Російський актор і продюсер Сергій Жигунов заявив, що остаточно оформив розлучення з Вірою Новіковою, з якої перебував у шлюбі з 2009 року.

Про це 57-річний артист повідомив на особистій сторінці в Instagram, прикріпивши до публікації фото свідоцтва про розірвання шлюбу (знімок дивіться нижче).

"Нехай поки полежить тут", – написав Жигунов.

Віра Новікова та Сергій Жигунов
stars.sm.news
Instagram Сергія Жигунова

Нагадаємо, що Сергій Жигунов і Віра Новікова вперше одружилися у 1980-х роках, проте у 2007 році пара розлучилася через роман артиста з Анастасією Заворотнюк. У 2009 році вони знову возз'єдналися.

Однак кілька місяців тому Жигунова стали часто помічати в компанії журналістки Вікторії Ворожбит, яку вже встигли прозвати в мережі "копією" Заворотнюк через зовнішню схожість жінок. Зокрема, весняний карантин Вікторія та Сергій, з огляду на знімки з однакових локацій, проводили разом у заміському будинку.

Вікторія Ворожбит та Анастасія Заворотнюк
колаж

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишній коханий актриси Анастасії Заворотнюк і колега по серіалу "Моя прекрасна няня" Сергій Жигунов погано до неї ставився, коли у них був роман.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

У Хмельницькому активіст 7 разів взяв участь в опитуванні Зеленського: організатори заявили про провокацію

Попередні результати виборів продемонстрували повне фіаско влади, – Порошенко

У мережі показали російський морг, завалений мішками з померлими від СОVID-19. Відео 18+

Медовар: катастрофу з водою в Криму не вирішать гроші Росії, думати треба було у 2014-му

З'явилися перші результати опитування Зеленського: екзит-пол групи "Рейтинг"