Сергій Жигунов розлучився з дружиною заради "копії" Заворотнюк

Російський актор і продюсер Сергій Жигунов заявив, що остаточно оформив розлучення з Вірою Новіковою, з якої перебував у шлюбі з 2009 року.

Про це 57-річний артист повідомив на особистій сторінці в Instagram, прикріпивши до публікації фото свідоцтва про розірвання шлюбу (знімок дивіться нижче).

"Нехай поки полежить тут", – написав Жигунов.

Віра Новікова та Сергій Жигунов stars.sm.news

Instagram Сергія Жигунова

Нагадаємо, що Сергій Жигунов і Віра Новікова вперше одружилися у 1980-х роках, проте у 2007 році пара розлучилася через роман артиста з Анастасією Заворотнюк. У 2009 році вони знову возз'єдналися.

Однак кілька місяців тому Жигунова стали часто помічати в компанії журналістки Вікторії Ворожбит, яку вже встигли прозвати в мережі "копією" Заворотнюк через зовнішню схожість жінок. Зокрема, весняний карантин Вікторія та Сергій, з огляду на знімки з однакових локацій, проводили разом у заміському будинку.

Вікторія Ворожбит та Анастасія Заворотнюк колаж

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишній коханий актриси Анастасії Заворотнюк і колега по серіалу "Моя прекрасна няня" Сергій Жигунов погано до неї ставився, коли у них був роман.