Відомий російський музичний критик Сергій Сосєдов вже пів року не може нормально ходити та страждає від страшного болю.

Так, за словами Сосєдова, у нього утворилася п'яткова шпора і ніяке лікування йому не допомагає. Про це знаменитість повідомив виданню "Собеседник".

Сергій Сосєдов Фото: sensum-club.pro

"Утворився шип в результаті розростання кісткової та сполучної тканин. П'ятка болить так, що не передати словами. Боляче ходити: часом починаю різко кульгати. Мабуть, цей шип встромляється в м'які тканини, ранить їх, і виникає тупий біль. Я мучуся, це просто безумство! Я ходжу на платні процедури, за кожну плачу 1280 рублів. Але це не допомагає. Лікарі теж розводять руками" – поскаржився Сосєдов.

Музичний критик також додав, що через біль перестав гуляти, на зустрічі він їздить на таксі й навіть не може спати.

Сергій Сосєдов Фото: family-showbiz.ru

"Біль нестерпний. Іноді він мене турбує ночами. Часом навіть прокидаюся через нього! Ситуація насправді жахлива", – підсумувавСосєдов.

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