Сергій Сосєдов визнав Біллі Айліш бездарною потворою

Російський журналіст і музичний критик Сергій Сосєдов розкритикував популярну американську співачку Біллі Айліш за сенсаційну появу на Греммі.

18-річна дівчина отримала п'ять статуеток, що викликало обурення Сосєдова.

"Співачка... не співачка, тому що співом це назвати дуже важко. Біллі Айліш. Це новий якийсь психоз в історії світової музики, як досить посередня виконавиця, яка не володіє ні голосом, ні належними акторськими потенціями, ні артистизмом, за повної відсутності харизми, може звести з розуму величезну кількість людей", - підкреслив критик.

Новини Найбільш зухвалі фото з Instagram Біллі Айліш

"Bad guy - це щось жахливе, це не має ніякого відношення ні до музики, ні до співу, ні до мистецтва. Це просто якийсь стогін, базікання невиразне, в кращому випадку наспівування, але не спів. Як таке може сьогодні подобатися людям, яким людям, як це повинні зомбувати - я не знаю. Але йдуть про це суперечки навіть в Інтернеті, для мене це абсолютно дико, мабуть, якісь технології", - продовжив Сосєдов.

"Тому що Біллі Айліш це повне заперечення краси, мистецтва, музики. Це повне заперечення всього на світі. Вона не приваблива, вона не красива, в ній немає нічого абсолютно, що могло б приваблювати людей, на неї навіть дивитися неприємно. І мені здається, що вона ще й психічно нездорова", - додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, на що хвора Біллі Айлиш, і чи дійсно вона наркоманка.

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