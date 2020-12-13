Шнуров стане батьком утретє

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров повідомив про те, що незабаром стане батьком утретє.

Про радісну подію співак заявив на своїй сторінці в Instagram. Артист опублікував чуттєвий пост, у якому він присвятив новий вірш 29-річній дружині Ользі Абрамовій, доньці російського мільйонера. Водночас він уточнив, що вагітність його дружини – результат карантину через пандемію коронавірусу.

"З живописних ти зійшла картин. Не розумію, за що мені це щастя? Нам пішов на користь карантин, Ближчими стали наші з тобою частини. Від любові, серед ночей і ден*, Ми замикалися дуговим зварюванням, І тепер дитинку ми чекаємо, Ніжно обійму я вас і жарко. Уявляю маленькі ніжки, Очки, попку, ну і носик кнопкою. Буде троє нас, так, ще кішки, І в усмішці розпливаюся боязкою", – чуттєво повідомив про поповнення в родині артист.

Варто зазначити, що Шнуров виховує двох дітей від попередніх шлюбів: 27-річну доньку Серафиму від першої дружини Марії Ісмагілової і 20-річного сина Аполлона і від другої дружини Світлани Костіциної. А ось для Абрамової це буде перша дитина.

До речі, Шнуров був одружений тричі. Ольга Абрамова – четверта дружина Шнурова. Пара 2018 року таємно розписалася в одному з московських РАГСів.

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