Шнуров стане батьком утретє

Obozrevatel
Obozrevatel
Люди
1,5 т.
Сергій Шнуров стане батьком утретє

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров повідомив про те, що незабаром стане батьком утретє.

Про радісну подію співак заявив на своїй сторінці в Instagram. Артист опублікував чуттєвий пост, у якому він присвятив новий вірш 29-річній дружині Ользі Абрамовій, доньці російського мільйонера. Водночас він уточнив, що вагітність його дружини – результат карантину через пандемію коронавірусу.

"З живописних ти зійшла картин. Не розумію, за що мені це щастя? Нам пішов на користь карантин, Ближчими стали наші з тобою частини. Від любові, серед ночей і ден*, Ми замикалися дуговим зварюванням, І тепер дитинку ми чекаємо, Ніжно обійму я вас і жарко. Уявляю маленькі ніжки, Очки, попку, ну і носик кнопкою. Буде троє нас, так, ще кішки, І в усмішці розпливаюся боязкою", – чуттєво повідомив про поповнення в родині артист.

Сергій Шнуров і Ольга Абрамова.

Варто зазначити, що Шнуров виховує двох дітей від попередніх шлюбів: 27-річну доньку Серафиму від першої дружини Марії Ісмагілової і 20-річного сина Аполлона і від другої дружини Світлани Костіциної. А ось для Абрамової це буде перша дитина.

До речі, Шнуров був одружений тричі. Ольга Абрамова – четверта дружина Шнурова. Пара 2018 року таємно розписалася в одному з московських РАГСів.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про те:

вагітністьСергій Шнуров