Притула про завершення акторської кар'єри: не можна займатися мерською кампанією на "пів шишечки"

Український шоумен і кандидат у мери Києва Сергій Притула заявив, що рішення завершити акторську кар'єру та піти з "Вар'яти-шоу" далося йому нелегко. Однак він зважився на це через те, що розуміє, – не можна займатися мерською кампанією на "пів шишечки".

Про це артист повідомив в інтерв'ю порталу "LB.ua". За словами Притули, коли він рік тому йшов на парламентські вибори, то був упевнений, що зможе поєднувати депутатство і творчість. Зараз же, на його думку, це недоречно.

"Мені, відверто кажучи, було вкрай важко ухвалити рішення про балотування в мери. Я усвідомлював, що мені доведеться відмовитися від великої кількості речей, які зараз є e моєму житті. Однак я для себе зрозумів: не можна займатися мерською кампанією на "пів шишечки"... Я дуже чітко розрізняю роботу в парламенті від роботи керівника міста. Тому що робота в парламенті – це не тільки пленарні засідання в залі Верховної Ради, це не тільки робота в комітетах. Ще є якісь вихідні. А у міського голови, навіть якщо є якийсь вихідний і я раптом поїду з "Вар'ятами" виступати в умовний Херсон, а тут прорвало трубу, то я буду останнім ідіотом – якщо в місті якийсь колапс, а я бігаю по сцені. Тобто посада міського голови не сумісна з таким", – заявив Притула.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула пояснив, чому ухвалив рішення балотуватися на вибори мера Києва. Заяву про участь у виборах глави столиці він зробив 11 серпня.