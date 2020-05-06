Сергій Притула показав зворушливе фото з сім'єю

Український шоумен Сергій Притула показав зворушливе фото зі своєю сім'єю.

Відповідний знімок він опублікував на особистій сторінці в Instagram. Зазначимо, що на ньому зображена мама шоумена, його діти та інші онуки жінки. Так Притула привітав свою маму з днем народження.

Сергій Притула Фото: prolviv.com

"Президент говорив: "Сидіть вдома"! І ти теж говорила: "Сину, сидіть вдома!" Я хочу, щоб ти знала – я слухав тебе! З днем народження, мамо! Любимо й дистанційно обіймаємо! Всі-всі Притули!" – написав шоумен.

Сергій Притула привітав маму з днем народження Фото: facebook / serhiyprytula

Користувачі мережі також привітали маму Притули з днем народження. Крім того, вони написали, що "на фото всі виглядають дуже гарно".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула потролив співачку Олю Полякову та телеведучого Володимира Остапчука через дружбу з Філіпом Кіркоровим.