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7 травня • оновлено в 09:36
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Сергій Притула показав зворушливе фото з сім'єю

5.6т
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Український шоумен Сергій Притула показав зворушливе фото зі своєю сім'єю.

Відповідний знімок він опублікував на особистій сторінці в Instagram. Зазначимо, що на ньому зображена мама шоумена, його діти та інші онуки жінки. Так Притула привітав свою маму з днем народження.

Сергій Притула

Сергій Притула

Фото: prolviv.com

"Президент говорив: "Сидіть вдома"! І ти теж говорила: "Сину, сидіть вдома!" Я хочу, щоб ти знала – я слухав тебе! З днем народження, мамо! Любимо й дистанційно обіймаємо! Всі-всі Притули!" – написав шоумен.

Сергій Притула привітав маму з днем народження

Сергій Притула привітав маму з днем народження

Фото: facebook / serhiyprytula

Користувачі мережі також привітали маму Притули з днем народження. Крім того, вони написали, що "на фото всі виглядають дуже гарно".

Сергій Притула показав зворушливе фото з сім'єю
Сергій Притула показав зворушливе фото з сім'єю
Сергій Притула показав зворушливе фото з сім'єю

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула потролив співачку Олю Полякову та телеведучого Володимира Остапчука через дружбу з Філіпом Кіркоровим.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Сергій Притула
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Ну, если кто не помнит, этот тот мyдак, что всех поучает, но при этом отмaзываeт свое семейство, когда они людей yбивaют.
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