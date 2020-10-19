Сергій Мельник вразив мережу сексуальним виступом на "Танцях з зірками". Відео

Під час восьмого ефіру шоу "Танці з зірками 2020" футболіст Сергій Мельник та його партнерка Аделіна Делі вразили глядачів сексуальним номером.

Пара виконала танець у стилі ф'южн під пісню Вєрки Сердючки – "Я попала на любовь". Відео розмістили на офіційній сторінці програми в Youtube (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що своїм виступом Мельник та Делі заслужили похвалу і високі оцінки від суддів: 9 від Ями, 10 від Сердючки, 10 від Кухар і 10 від Чапкіса (39 балів).

"Молодець! Найкращий чоловічий танець за сезон. Сильний, стильний!", "Мельник крутий, його недооцінюють – великий прогрес", "Дуже гаряче. Сергій, поза сумнівом, шикарний", "Я отримала задоволення від танцю", "Нічого собі, прям збуджує. Сергій – красунчик", "Молодець, Сергій, не очікувала такого! Прям дуже гаряче", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами восьмого випуску "Танців з зірками" шоу покинули Олексій Завгородній (Позитив) і Юлія Сахневич. Детальніше про те, як пройшов восьмий ефір читайте за посиланням.