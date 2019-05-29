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"Сердючку ще давай!" У мережі ажіотаж через Полякову в політиці

1.5тЧитати матеріал російською

Новина про те, що українська співачка Оля Полякова зібралася створити власну політичну партію викликала ажіотаж у мережі.

Користувачі почали жартувати через останні тенденції, що у Верховній Раді вже можна збирати весь естрадний бомонд.

"Вєрку Сердючку давай, і одразу в спікери", "Вакарчук, Павлик, Полякова та Винник. Прям ВІА "Зрада"... За кого ж голосувати", "Поки Оля Полякова створює партію, ми думаємо про вічне: кого ще не вистачає парламенту? СММщик вважає, що Slipknot точно не завадили б. Особливо, якщо принесуть басиста", – пожартували в мережі.

Полякова йде в політику – реакція соцмереж

Полякова йде в політику – реакція соцмереж

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"Сердючку ще давай!" У мережі ажіотаж через Полякову в політиці
"Сердючку ще давай!" У мережі ажіотаж через Полякову в політиці
"Сердючку ще давай!" У мережі ажіотаж через Полякову в політиці

Також користувачі запропонували ще кілька варіантів, кого з представників української естради потрібно в політику, а також запропонували для них посади.

"Підсумовуючи останні новини: президент – Зеленський, прем'єр – Вакарчук, спікер – Полякова, Мінтранс або керівник "Укрзалізниці" – Зібров, Монатік – Міненергетики, Винник – мінсоціальної політики", Павлик – міністр закордонних справ, Поплавський – Мінкультури, Потап – міністр молоді і спорту, Фешак – міністерство інформації. Ну нормально ж буде", – додали користувачі.

"Сердючку ще давай!" У мережі ажіотаж через Полякову в політиці

"Бінго, я вважаю! Верховна естРада України", "Поки Павлик і Винник думають, Полякова зібралася в політику", "Ну а що? Думаю, хочуть в коаліцію зі "Слугою народу", "Враховуючи останні тенденції, Юлія Володимирівна має напружитися", – продовжили жартувати користувачі.

"Сердючку ще давай!" У мережі ажіотаж через Полякову в політиці
"Сердючку ще давай!" У мережі ажіотаж через Полякову в політиці
"Сердючку ще давай!" У мережі ажіотаж через Полякову в політиці
"Сердючку ще давай!" У мережі ажіотаж через Полякову в політиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що український секс-символ, поп-співак Олег Винник зібрався балотуватися до Верховної Ради на дострокових парламентських виборах 21 липня.

Також інформацію про початок політичної діяльності підтвердив народний артист України Віктор Павлик.

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Особа
Оля Полякова
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесполітикасоцмережі
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Кесарю-кесарево, Поляковой, Вакарчуку и Ко в лучшем случае - фестиваль ! Не надо нам кухарок в управлении государством !
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