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2 березня • оновлено в 15:59
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Сепаратистський скандал на "Голосі країни-10": на шоу зробили заяву

6.7т
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В ефірі сьомого випуску вокального шоу "Голос країни-10" трапився сепаратистський скандал. Так, під час програми учасницю Анжелу Кансузян представили як уродженку Абхазії (невизнана республіка, частина Грузії). Телеканал "1+1" зробив офіційну заяву та пояснив ситуацію.

Так, за словами представників телеканалу, інцидент виник через неуважність. Про це йдеться на сторінці "Голос країни" в Facebook.

Сепаратистський скандал на "Голосі країни-10": на шоу зробили заяву
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"1 березня 2020 року в ефірі телеканалу "1+1" під час трансляції 7-го епізоду вокального шоу "Голос країни-10" у сюжеті Анжели Консузян у титрах було вказано регіон "Абхазія". Під час запису інтерв’ю учасниця на запитання про країну походження зазначила саме цей регіон. Телеканал у жодному разі не виправдовує той факт, що некоректна інформація потрапила в ефір, та абсолютно визнає свою помилку, допущену через неуважність", – йдеться в повідомленні.

Сепаратистський скандал на "Голосі країни-10": на шоу зробили заяву

Скриншот із відео

"Телеканал "1+1" офіційно заявляє, що не було жодних політичних чи суспільних підтекстів у цій конкретній ситуації. Ми керуємося виключно нормами міжнародного права, і для нас Абхазія є невід’ємною частиною Грузії", – додав телеканал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 березня відбувся фінальний етап сліпих прослуховувань "Голосу країни-10". На шоу з'явився переможець 2 сезону "Голосу. Діти" Роман Сасанчін, який був у команді Тіни Кароль.

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Автор
Марія Дідик
Тема
Голос країни
Тег
Голос країни-10
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Бред! Теоретически у плюсов - это регион Грузии! А практически поинтересуйтесь в посольстве Грузии! Почему эта мадам не указала, что она из Грузии? Да потому, что она так не считает! Для нее Грузия чужая страна! Мы слышим трусливую отмазку! Позор!
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