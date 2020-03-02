Сепаратистський скандал на "Голосі країни-10": на шоу зробили заяву

В ефірі сьомого випуску вокального шоу "Голос країни-10" трапився сепаратистський скандал. Так, під час програми учасницю Анжелу Кансузян представили як уродженку Абхазії (невизнана республіка, частина Грузії). Телеканал "1+1" зробив офіційну заяву та пояснив ситуацію.

Так, за словами представників телеканалу, інцидент виник через неуважність. Про це йдеться на сторінці "Голос країни" в Facebook.

"1 березня 2020 року в ефірі телеканалу "1+1" під час трансляції 7-го епізоду вокального шоу "Голос країни-10" у сюжеті Анжели Консузян у титрах було вказано регіон "Абхазія". Під час запису інтерв’ю учасниця на запитання про країну походження зазначила саме цей регіон. Телеканал у жодному разі не виправдовує той факт, що некоректна інформація потрапила в ефір, та абсолютно визнає свою помилку, допущену через неуважність", – йдеться в повідомленні.

Скриншот із відео

"Телеканал "1+1" офіційно заявляє, що не було жодних політичних чи суспільних підтекстів у цій конкретній ситуації. Ми керуємося виключно нормами міжнародного права, і для нас Абхазія є невід’ємною частиною Грузії", – додав телеканал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 березня відбувся фінальний етап сліпих прослуховувань "Голосу країни-10". На шоу з'явився переможець 2 сезону "Голосу. Діти" Роман Сасанчін, який був у команді Тіни Кароль.

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