Сепаратист і шанувальник Росії: помер перший президент Криму

У Росії 29 вересня в 73 роки помер відомий сепаратист, перший президент Криму Юрій Мєшков.

Коротко про це повідомила його дочка Маріанна Мєшкова на своїй сторінці в Facebook, оприлюднивши лише одне слово.

Нагадаємо, що експрезидент Криму проходив у Московській області лікування після інсульту, який переніс 1 вересня в Туреччині. В результаті Мєшкова ввели у штучну кому. За словами Маріанни, у цього виник конфлікт з працівниками готелю, так як йому з дружиною дали номер нижче заявленого класу. Також у них вкрали гроші та документи.

Юрій Мєшков помер facebook / Маріанна Мєшкова

16 вересня чоловіка перевезли для лікування до Підмосков'я, де виявилося, що у нього запалення легенів. Він намагався говорити, став проявляти інтерес до життя. Стверджується, що Мєшков помер в реанімації, куди його перевезли вранці, 29 вересня.

Юрій Мєшков facebook / Маріанна Мєшкова

Юрій Мєшков – уродженець Дніпропетровської області в УРСР, кримський політик, юрист, перший і єдиний президент Криму (1994-1995), формальний голова Ради Міністрів Криму (1994). Він був одним із тих, хто підтримував анексію півострова ще з 1990-х років. Більш того, очолював проросійський рух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня дочка Мєшкова скаржилася, що посольство в Туреччині не вживало заходів, щоб подбати про здоров'я її батька.

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