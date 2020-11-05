Сенцов став лауреатом престижної польської премії

Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов став лауреатом премії імені Станіслава Вінценза, яку надає місто Краків (Польща).

Так, вона буде вручена режисерові 18 листопада під час економічного саміту (Open Eyes Economy Summit) в Кракові. Про це повідомляє видання Onet.

"Цьогорічний лауреат Олег Сенцов поєднує артистичну діяльність з участю в боротьбі за свободу і базові права людини, особливо переслідуваних і репресованих осіб... Це не тільки сильний голос незалежної України, протидія незаконній анексії Криму, але також мужність відданого художника, важливий універсальний голос мистецтва, який демонструє свободу слова, незалежність та ідентичність нашого регіону", – заявив голова комітету нагороди Вінценза Домінік Яськовєц.

Олег Сенцов став лауреатом премії Вінценза 24tv.ua

Премією відзначають за видатні досягнення в популяризації культури Центральної та Східної Європи. Лауреат отримає приз у розмірі 40 000 злотих (близько 300 000 гривень). Її вручають з 2005 року, лауреатами премії були, зокрема, Сергій Жадан, Світлана Алексеієвич, Агнєшка Голланд та інші.

Станіслав Вінценз – відомий польський письменник, філософ і перекладач, народився ц довгий час жив на Коломийщині. Він є автором тетралогії про Гуцульщину "На високій полонині".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вийшов офіційний трейлер фільму "Номери", який був знятий за однойменною п'єсою режисера Олега Сенцова.