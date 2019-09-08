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8 вересня • оновлено в 10:54
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Сенцов повернувся: що відомо про режисера-ворога Путіна. Фільмографія

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7 вересня український політв'язень, режисер Олег Сенцов і ще понад три десятки ув'язнених повернулися в Україну.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися фільмографію Олега Сенцова.

Сенцов повернувся: що відомо про режисера-ворога Путіна. Фільмографія
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У 2008 році Сенцов зняв навчальний короткометражний фільм "Чудовий день для рибки-бананки" по Селінджеру, в 2009 – "Рік Бика" за Хемінгуеєм.

Сенцов повернувся: що відомо про режисера-ворога Путіна. Фільмографія

У 2012 році режисер дебютував зі своїм першим повнометражним фільмом "Гамер" на міжнародному фестивалі в Роттердамі. Фільм розповідає про геймера, який весь вільний час проводить за комп'ютерними іграми, руйнуючи своє життя. У 2019 "Гамер" отримав премію Гільдії кінознавців і кінокритиків на фестивалі "Дух вогню" в Ханти-Мансійську.

У 2013-му Сенцов на Одеському кінофестивалі представив свій проект соціальної драми "Носоріг" і виграв премію в 25 тисяч гривень. Робота над цим фільмом зупинилася через участь Олега в протестах і подальшого арешту.

Сенцов повернувся: що відомо про режисера-ворога Путіна. Фільмографія

Крім того, Сенцов проявив себе і як письменник: в 2015 вийшла книга автобіографічних оповідань, написаних до його арешту. У збірнику – вісім оповідань російською мовою: "Автобіографія", "Собака", "Дитинство", "Лікарня", "Школа", "Заповіт", "Бабуся", "Макари".

Раніше, OBOZREVATEL зібрав найяскравіші цитати, які максимально передають характер, світогляд і залізні правила життя Олега.

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Сенцов-дурачок,муйдана в РФ не будет,потому как там дураков нет.
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К. Алла
К. Алла
В России сотни тысяч заключенных. Все они враги Путина? P.S. А Меган Маркл-то тут причем?))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Какой достойный человек. Достойный Украины)))))))))
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